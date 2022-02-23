【財政預算案2022】政府罰款為庫房進賬23.5億元　限聚令等罰款收逾7.8億

▲ 2021/22年度的「定額罰款制度（交通違例事項）」收入達10.8億元。(資料圖片)

新一份財政預算案中提到，政府在2021/22年度的「罰款、沒收及罰金」高達23.5億元，較原來預算的17.8億元增加逾3成，佔2021/22年度政府收入總額的0.5%。其中在「法院裁定的罰款及法定罰金」修訂預算為7.8億元，較預算增加3.3億元，主要來自預防及控制疾病的定額罰款收入。

2021/22年度的「法院裁定的罰款及法定罰金」的收入修訂預算為7.8億元，增加3.3億，增幅達74.8%，政府指，主要由於從為預防及控制疾病而施加的定額罰款，即限聚令、口罩令等的所得的收入，以及從證券及期貨事務監察委員會和香港金融管理局命令的罰款所得的收入，均較預期多。

而2021/22年度的「定額罰款制度（交通違例事項）」收入，亦為庫房進賬10.8億元，若簡單以違例泊車罰款320元計算，即過去一年發出政府逾337萬張告票。政府更預算2022/23年度相關金額高達11.7億元

值得關注，在「公務員繳付款項」中政府收入為1,688萬元，較預算增加1,045萬元，升幅達1.6倍 ，政府指主要由於公務員在辭職時以繳付薪金代替遵守訂明的通知期規定而支付的數額較預期為多。

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記者：蘇文軒