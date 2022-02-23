【疫苗接種】第五波疫情至少934名確診者已打三針疫苗　當局已發約1.4萬張「疫苗接種醫學豁免證明書」

▲ 市民到中山紀念公園體育館打疫苗。（湯致遠攝）

第五波疫情嚴峻，本港至今共有逾8成人已接種首劑新冠疫苗。食物及衞生局局長陳肇始今日（23日）回應立法會議員鄧家彪有關疫苗接種的提問，指截至2月20日，透過醫管局的臨床醫療管理系統和政府的「醫健通」系統以電子方式簽發的豁免證明書共約1.4萬張，衞生署已向私家醫生發出指引，列明不適合接種疫苗的醫學原因。

陳肇始今日以書面答覆立法會議員鄧家彪的提問，當中提到自去年12月31日至今年2月15日，衞生防護中心共錄得14,039宗嚴重新型冠狀病毒的陽性檢測個案，本地感染個案有13,380宗，輸入個案則有659宗。當中，934宗個案已接種第三劑疫苗，7,714宗個案已接種兩劑疫苗，1,100宗個案只接種一劑疫苗，3,571宗個案未曾接種疫苗，而餘下720宗個案尚待分類或資料尚待查證。

至於確診患者的情況，截至2月20日，本港共錄得60,363宗確診個案，需要入院的個案共超過20,200宗，包括曾住院、出院及死亡個案，當中3803名病人目前正分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療。至今共有311名確診或初步確診的病人於公立醫院離世。醫管局尚待整理有關確診入院、重症及死亡個案及接種疫苗的統計資料。



她又說，自第五波疫情以來，截至2月20日，共有47,732宗確診個案，至今共有106名於公立醫院離世的病人確診或初步確診2019冠狀病毒病，當中95名病人為60歲以上長者，52名病人未有接種新冠疫苗或只接種一劑新冠疫苗，5名病人已打兩針，其餘病人資料有待查證。醫管局正審視有關死亡個案與2019冠狀病毒病的關聯。

至於當局在發出「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」方面，截至2月20日，透過醫管局的臨床醫療管理系統和政府的「醫健通」系統，以電子方式簽發的豁免證明書共約14,700張。衞生署已向私家醫生發出指引，列明不適合接種疫苗的醫學原因。根據外國及本地經驗，大部分人都適合接種本港現時提供的科興及復必泰疫苗。其中，不適合接種疫苗的醫學原因包括對兩款本港提供的新冠疫苗均有嚴重即時過敏反應，例如出現休克、呼吸困難或血壓下降等症狀。

另外，她提到長者接種率一月起日漸提升，逾7成70至79歲長者已打第一針。詳情即看：【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩