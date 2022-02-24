【疫境自強】林盛斌疫下收入減積極開源　Bob撐年輕團隊創業搞NFT

▲ 林盛斌一向靈活求變。

阿Bob（林盛斌）一向百足咁多爪，身兼演員、主持、司儀、老闆等多職，然而過去兩年受疫情的影響，阿Bob也曾坦言收入亦有所影響，然而頭腦靈活的阿Bob積極開源，近日就支持一班年青團隊，一齊發展近期在虛擬貨幣市場大熱的NTF業務。

林盛斌一向能未雨稠繆，他曾坦承在疫情初起時，很多司儀工作以至廣告都取消，亦試過一個月零收入，阿Bob卻沒有自怨自艾，卻是積極備戰。有人賦閒在家時，花了不少時間去煲劇，他卻體會如拿出追劇的時間去學一種新技能，也可提升自己的工作價值。

▲ 阿Bob坦言過去兩年疫情令收入減少。（湯致遠攝）

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Bob不諱言：「入行以來一直相信不能只靠單一收入，要有不同技能，或者身兼數職。在疫情期間自己工作大受影響，幸而在其他渠道上都有一些收入，起碼可以維持到家庭基本開支。」

支持年青團隊開拓NFT

去年關於NFT（非同質化代幣）的熱潮席捲全球，香港不少藝人都有加入這股理財潮流，Bob亦擁有了人生第一個NFT，更以大富翁作為頭像。他笑言：「這款是我最想收藏、最夢寐以求的NFT，大富翁啊，多麼有意思和有意頭！」

對於娛圈藝人掀起玩NFT熱潮，Bob這樣分析：「現時NFT最流行是聲音檔案、影像或頭像，而對創作者來說，這是一個發表品的好地方，先不講將來會否去到元宇宙或虛擬世界的概念，因為我猜超過一半的成品都不知能否做到，但如果你覺得有一個NFT真的喜歡，覺得靚或認為可以為你帶來價值，那當用少少零用錢來參與一下也不妨。」

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Bob強調不用看作投資，只是一個收藏的興趣。「好像有陣子興起明星卡、球星卡、遊戲人物卡，如果你是很喜歡就覺得有價值，好像你喜歡儲模型，自然覺得如寶物般珍貴，但在你媽媽眼中就覺得是堆垃圾。所以當作收藏品我覺得可以接受，但如果要用好多好多錢去買，又沉迷地去炒炒賣賣，就真的不建議，要記住，沒人會預計到你那隻NFT會升抑或跌，故真的要好小心。」

因此阿Bob本身並沒有很狂熱去投入NFT，他更希望看得長遠。「過去幾個月，都有一些同事及朋友找我合作出NFT，不過不想隨便地去設計一些圖案就叫NFT，希望有長遠計劃，為NFT賦予價值，之後需要有後續效應，故要考慮周詳。」

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不斷學習新領域

恰巧阿Bob有一位朋友跟美國的IT公司正合作一個NFT項目，當中有不少具創意的內容，並邀他一同合資參予，而Bob見這班年青人團體極有熱誠，故就決定一齊玩，主要幫忙做推廣業務，我這對這個先才是最有興趣，因為可以為其他人及公司提供服務。」

林盛斌從來相信，人不會永遠順風順水，能在逆境中靈活求變，才是生存之道。「當自己本業未有太多工作機會，自然就要尋求更加多發展空間，我是一個很喜歡學新事物的人，既然近年關於虛擬世界的概念很流行，有機會去想去了解一下。」

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他指其說是投資，不如當交學費，去學習一個新的領域。如果最後賺到少少錢，便當bonus，就算輸也沒所謂，因為過去幾個月我學了很多新事情，認識了這個界別很厲害的新朋友，這些得著比起錢就更重要。」心態決定行動，林盛斌示範了疫境自強的積極態度。

記者：陳家昌