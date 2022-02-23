【財政預算案2022】林鄭月娥形容預算案及時恰當　呼籲社會各界支持

▲ 特首林鄭月娥形容，新一份《財政預算案》及時恰當。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今（23日）發表任內最後一份財政預算案。行政長官林鄭月娥形容，預算案及時、恰當，值得社會支持，相信第二輪電子消費券機會會受市民歡迎，呼籲社會各界支持預算案。

林鄭月娥表示，香港因第五波新冠疫情急速惡化，面對前所未有的挑戰，受影響行業承受極大壓力，而不少基層人士亦大受打擊。在此艱難時候，新一份《財政預算案》提出全力抗撃戰勝疫情；為市民和中小企紓困；為下行的經濟提供支撐，推動疫後的經濟恢復；以及投資未來，部署經濟中長期的發展，是一份及時、恰當的《財政預算案》，值得社會支持。



林鄭月娥表示，財政司司長提出一系列措施為企業和市民，特別是中小企業和基層人士，帶來及時支援，尤其是即將推出的第二輪電子消費券計劃，相信會受市民歡迎，並令零售、餐飲及其他消費行業受惠，呼籲社會各界支持這份《財政預算案》，並在中央大力支持下齊心抗疫，讓市民早日恢復正常生活。

政府司司長李家超也表示，支持新一份的《財政預算案》，認為預算案為經濟復蘇創造有利條件，希望立法會會盡早審議及通過撥款議案，讓各項措施得以盡快落實，市民和企業及早得到支援，經濟早日重新起飛。

李家超又表示，香港去年經濟重拾升軌，但近日發生嚴峻的第五波疫情，令正常經濟活動和就業市場面臨壓力；現時香港社會需要堅定信心，團結一致抗疫，企業保留實力，市民同心同向，盡快令疫情受控，難關肯定會過去，經濟肯定會復蘇。

此外，行會非官守議員也表示，支持《財政預算案》提出的各項建議。召集人陳智思指，樂見財政司司長建議推出新一輪消費券計劃和一系列寬免措施，並設立住宅租金開支扣除，回應社會訴求，減輕巿民在疫情影響下的經濟壓力，又形容預算案秉承本屆政府恪守審慎理財、量入為出、『應使則使』的公共理財原則，根據本港當前狀況及民生需要投放適當資源，也為日後經濟發展作出部署等；希望立法會議員和社會大眾支持預算案，讓相關措施早日落實，令巿民大眾受惠。

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記者：黃小冰