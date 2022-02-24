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【鋁罐山】上水獨居婦住垃圾屋拾荒維生　義工隊出動清走735公斤鋁罐山

健康 17:53 2022/02/24

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上水獨居婦住垃圾屋拾荒維生，義工隊出動清走735公斤鋁罐山。

TVB資訊節目《東張西望》最近報道，在上水唐公嶺一個800多呎村屋連空地堆滿近萬個鋁罐，夾雜垃圾膠袋，衛生環境相當惡劣。為了清理鋁罐山，節目組安排了義工隊，最終清走過萬個、合共735公斤的鋁罐。

屋主阿雲是一名50多歲獨居婦人，有拾荒為生的習慣，她小時候被養父母收養照顧，但自從養父母離世後，兄弟姊妹都各散東西，關係比較疏離。

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為了幫助村民解決衛生問題，及改善屋主的生活環境，節目組找來專業團隊協助清屋，義工預先聯絡回收商，視察屋內環境，由於清屋難度極高，加上規模龐大，義工隊至少籌備了半個月時間，動員大量人力物力，更聯同多個團體參與清屋行動，包括回收商、義務滅蟲公司及家俬配對的政府承辦商等。

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義工隊先合力將太空袋逐一搬到屋內，並裝起鋁罐，清理期間，更有大量蟑螂傾巢而出。不過，義工隊都相當專業，繼續將一個個裝滿鋁罐的太空袋拖出屋外位置，由於鋁罐數量實在太多，他們花了兩小時才清理好鋁罐山。

義工團隊還幫忙清掃垃圾，清洗地面，而回收商亦出動回收車到現場接收鋁罐，回收商將15袋裝滿鋁罐的太空袋運送到附近的回收場，全部鋁罐的重量竟達到735公斤。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 上水 村屋 滅蟲 東張西望

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