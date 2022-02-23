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【財政預算案2022】本學年幼師流失率急升至13%　教育局料下學年中小幼流失率仍超去年

社會 18:44 2022/02/23

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教育局估算本學年幼稚園教師流失率達13.2%，按年增約3個百分點。（資料圖片）

近年學界受移民退學潮衝擊，按今日（23日）公布新一份《財政預算案》分析政府各部門開支預算，教育局預算中、小、幼及特殊學校教師流失率，在本學年均有顯著升幅，其中幼師流失率高達13.2%，中小幼界別流失率下學年料稍為回落，但仍高過上學年，特殊學校教師更會維持在9.5%高位，政府消息人士分析指教師流動原因涉及移民及轉往不同類別學校等，而特殊學校教師或會流向普通學校，致流失率較高，但強調未見影響教學質素。

據教育局最新估算，2021/22學年的幼稚園、官立及資助小學、公營中學教師流失率，經修訂預算分別為13.2%、7.1%及7.8%，全部較上學年增約3個百分點，局方估計下學年流失率將稍微回落至11.5%、5.2%及5.7%，但仍高過上學年；至於特殊學校教師上學年流失率為5.4%，本學年大增4.1個百分點至9.5%，增幅近倍，下學年料維持不變。

被問到如何看待有關流失率數字，政府消息人士形容，教師流動現象「不時會出現」，流失原因主要是轉往另一種類別學校、移民、結婚及退休等個人問題，而特殊學校情況與一般中小學情況相若，惟倘若中小學出現人事更替、有教師空缺，特殊學校教師便有機會流向普通學校，流失率或會略高，但強調整體仍有足夠教師任教，隨著學生下降，所需教師人手亦有所減少，「暫時睇唔到對教學質素有咩大問題，聽唔到學校有太大擔心」，最重要是確保學生就學和教學質素，當局會繼續與學校緊密聯繫。

另外，隨著適齡學童人口下降，消息人士指，學生人數是影響資助學校學生單位成本的其中一個因素，但仍要考慮投放在每人身上的成本，如需舉辦的活動及教師薪酬等，指2022/23學年的資助小學學生單位成本為78,860元，按年增6.4%，資助中學則為99,460兀，按年加5%。

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記者：馮琪雅

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