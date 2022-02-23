【第五波疫情】上環街市及鴨脷洲街市與初確個案有關連　今日提早關閉

▲ 上環街市。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（23日）宣布，因應與初步確診個案有關連，上環街市及鴨脷洲街市今日將提早於下午7時關閉，期間進行深層清潔消毒工作，如一切順利，會在明日（24日）重開。



食環署發言人表示，因應各與一宗初步確診個案有關連，為審慎起見，食環署已清潔及消毒有關人士工作的範圍，亦會為有關街巿公用地方及設施攤檔、街巿攤檔附近範圍街道進行清洗消毒。



食環署又說，一向關注公眾街市、熟食市場及熟食中心的衞生情況，因應疫情發展，已採取多項措施，包括加強街市、熟食市場及熟食中心公用地方及設施的恆常清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒等。

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責任編輯：黃悅晴