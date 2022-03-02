【靚太安樂窩】加籍港媽教買淘寶高質家品　$783起DIY打造理想家居

▲ 加籍港媽Heidi分享家居設計構思及淘寶購物經驗。

外國地大屋大，自然可以善用每呎空間打造理想家居。靚媽Heidi於3年前和家人離開香港移民加拿大，由過往從事產品開發變成全職家庭主婦的她，有感移居海外生活後和家人相處時間大大增長，決定一手包辦家居設計構思至裝修工作，最後花16萬港元從淘寶購入家品，為家人建造充滿個性品味的家。

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現居加拿大的Heidi受訪時分享，自己曾親手設計香港舊居，因此2019年定居加國後，希望家人同樣能在舒適環境居住，好好享受天倫之樂。

以前香港間屋係我設計，傢俬係大陸買。加拿大間屋收樓後，開始度晒所有家具尺寸，上pinterest睇吓D style。呢邊家庭生活較多，俾多啲心機去整靚屋企，家人心情都會好啲。

▲ Heidi坦言享受淘寶購物過程，圖中雙人床約$3627港元，其他寢具約482港元。(圖片由受訪者提供)

Heidi坦言享受淘寶購物過程，研究裝潢設計及用色配襯亦是自己興趣。而全屋大概8成家品購自淘寶，如:燈飾、梳化、飯枱、餐具及寢室用具等。由網上搜集資料獲取設計靈感、淘寶格價至到貨時間約1個月，她指淘寶貨品款式比香港或加拿大家品店門市齊全，用家評分、公司信譽及價錢亦一目了然。

淘寶多款又平，我又可以用photo collage將牆紙、床舖、窗簾布同地氈拼埋一齊睇效果。本地搵啲靚嘅設計師款好貴，又未必係自己心水。

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問及運送方法，Heidi指貨物到港後，將淘寶家品連舊居40箱物件放入20呎貨櫃，由貨櫃公司安排寄往加拿大，傢俬連運費約16萬港元*，1.5個月到貨。

雖然我6萬裝隻櫃過嚟都貴，但呢度買傢俬再加稅就仲貴。淘寶買盞吊燈係1600人民幣，加拿大係買1600加幣再加稅。淘寶買傢俬再到外國，慳好多。

淘寶貼士:

Heidi指3年前裝櫃費只供參考，相信現時已加價不少，大家一定要了解清楚物流、貨櫃等相關公司詳細費用。 淘寶集運公司只負責運送貨物到香港，如需寄去外國，要找相關貨櫃公司。 即使加拿大設有Home Depot等大型連鎖傢俱店，但Heidi表示，大多傢俱為中國制，加上購物稅，建議大家從淘寶購入。如果擔心淘寶貨物品質，可以先購買非主要家品。 淘寶購物時，便宜莫貪，建議多花時間格價及查看用家評語，如: 評分、公司信譽等。 買鏡子等易碎品，可找市面上專業傢俱、燈具安裝公司安排運送，待對方報價再決定。 購買枱櫈等家具時，由於高度是最難預計，亦是最容易量度錯誤，建議一套購買。

*裝櫃費為2019年價格

(以上為受訪者經驗所談，僅供參考。)

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責任編緝：張懿慧