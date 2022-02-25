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【科研發展】政府預留100億發展生命健康科技　生命科技青年會指樂見加強利好政策

社會 11:34 2022/02/25

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香港生命科技青年會將於今年7月舉行第四屆夏季實習計劃。（青年會提供）

政府周三（23日）最新一份財政預算案，預留100億，為香港長遠提供更完備的配套，包括硬件、科研人才、臨牀試驗及數據應用等各方面。香港生命科技青年會表示，樂見政府繼續加強多項利好生命健康科研及應用的政策，為香港的創科界別提供更完備的配套。

生命科技青年會表示，疫情反覆，令生命健康的相關發展顯得重要。青年會執行總監黃槿認為，培育人才是現時關鍵任務，認為要帶領香港成為健康科技樞紐，必須聚焦科學、科研和創新科技的發展，會方希望促進生物科學研習和實踐的機會，並壯大生物科學的人才庫，推動行業發展。

另外，青年會將於今年7月舉行第四屆夏季實習計劃，為期6周的實習計劃將於香港或上海舉行，目前正接受香港各大學的高年級本科生及研究生申請。參與學生將被分配到香港及上海不同的生物科技機構，包括初創企業、風險投資公司、醫療及製藥公司等，與行內資深研究人員及從業者接觸相處，並於研發、業務拓展、政策研究、檢測及營銷等其中一個範疇工作。第一輪申請的截止日期為3月14日。

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責任編輯：黃悅晴

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