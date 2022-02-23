【第五波疫情】油麻地長者健康中心明起關閉　已預約醫療服務暫遷南山長者健康中心

▲ （湯致遠攝）

衞生署今日（23日）公布，由於署方轄下的油麻地長者健康中心與醫管局明日（24日）啓動的一所指定診所位處同一地點，基於感染控制考慮，明日起將暫時關閉，以更有效分流患者與其他使用者，減低病毒傳播的風險。



位於油麻地炮台街145號的油麻地長者健康中心明日起暫時關閉，為會員提供已預約的醫療服務會暫時遷往位於石硤尾南山邨南堯樓地下的南山長者健康中心。中心職員會聯絡已預約相關服務的受影響會員作進一步安排。

署方又指，其他診所和服務單位的服務雖然不受醫管局明日啓動的指定診所的安排影響，但其出入路線可能會有所調整，使用服務人士要留意現場安排及聽從職員指示。

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責任編輯：黃小冰