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【財政預算案2022】公務員繳付款項增逾倍達1,688萬元　主要涉賠錢離職

社會 21:02 2022/02/23

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在「公務員繳付款項」中政府收入為1,688萬元。(資料圖片)

新一份財政預算案中提到，政府在2021/22年度的「罰款、沒收及罰金」高達23.5億元，較原來預算的17.8億元增加逾3成，佔2021/22年度政府收入總額的0.5%。值得關注，在「公務員繳付款項」中政府收入為1,688萬元，較預算增加1,045萬元，升幅達1.6倍 ，政府指主要由於公務員在辭職時「賠糧」，以繳付薪金代替遵守訂明的通知期規定而支付的數額較預期為多。

根據政府文件，2020/21年度政府流失約8,500名公務員，其中1,863人辭職，超過一半人在試用期離任，辭職數字創14年來新高。公務員事務局局長聶德權去年曾在立法會會議上指，辭職的公務員各有理由，包括家庭、健康原因等，亦有獲私人市場聘任，強調辭職率為整體1.05%，仍屬於低水平。

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記者：蘇文軒

 

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