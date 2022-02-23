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【第五波疫情】上周一名15歲青年打復必泰後現心肌炎　多3長者離世前14日曾打針

社會 20:16 2022/02/23

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上周一名15歲男子打復必泰後現心肌炎。（湯致遠攝）

​衛生署表示，上周共接獲56宗（註1）涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，其中一宗涉及3至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，個案涉及一名15歲男子，在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。

另外，衞生署上周共接獲三宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名86歲女子及兩名分別91歲及72歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。
 
截至本月20日晚上八時，衞生署共接獲7,042宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.06%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，共有67宗涉曾於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%；新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結其中48宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，並初步認為有14宗個案與疫苗接種沒有關聯，有5宗仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象.

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責任編輯：黃小冰

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