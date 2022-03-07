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【兩會2022】韓正：港府要果斷減少病亡率　希望私院拒收染疫病人是「假新聞」

政治 12:40 2022/03/07

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韓正今日上午在人民大會堂與港區人大代表會面。（陳勇供圖）

全國人大政協「兩會」正於北京舉行，主管港澳事務的副總理韓正，今日上午在人民大會堂與港區人大代表會面。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍、以及港澳辦及中聯辦領導亦有參與會面。

與會的港區人大代表陳勇指，韓正會面上提及，疫情是香港最突出和揪心的問題，強調香港疫情牽動了中央的心，國家主席習近平高度關注，中央全力支持香港疫情防控。

韓正又指，本港社區及安老院疫情嚴重，港府應對「一老一少」要有重點保護，又特別提及內地的病亡率低。他說，本港疫情的拐點尚未出現，還在發展，港區政府在防控工作方面，要採取有力果斷的措施，減少病亡率。各個部門、全體公務員要只以老百姓生命安全、身體健康為重。

他再次關注有私家醫院拒收染疫病人事宜，稱希望這個是「假新聞」，強調所有醫護救治病人是天職。

據悉，韓正在會上透露，上年底經過港區人大代表及政協反映、特區政府要求，內地本來已就著與香港通關事宜，形成了工作制度，中央亦已批准了相關的文件，原準備於今年1月9號逐步通關，惟前幾天本港開始出現疫情，中央打算再待幾天讓港府將疫情壓下來，但最終疫情失控，通關的熔斷機制因而啟動。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：陳葆琳

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