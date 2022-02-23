【新冠肺炎】保安局局長鄧炳強太太及家傭確診　鄧炳強深喉唾液樣本化驗陰性

保安局局長鄧炳強的太太及家傭確診新冠肺炎，而鄧炳強今早曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，其後他的深喉唾液樣本化驗結果同為陰性。



保安局指，鄧太今日中午進行新冠病毒抗原快速測試，初步結果為陽性。局長、其太太和家人隨後交回深喉唾液樣本作化驗，鄧太和家傭的化驗結果確認為陽性，他們正按衞生署衞生防護中心指引在家等候送院或往隔離設施。



衞生署衞生防護中心經評估後將局長及其餘家人列為密切接觸者，局長及其餘家人將按「居安抗疫」計劃，在家進行14天家居檢疫，期間須按該計劃的要求進行醫學監測，包括在指定日子進行檢測。檢疫期間，鄧炳強會在家工作。



保安局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒