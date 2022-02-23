林大輝曾接觸染疫校長近4小時　已請假不赴京出席兩會

▲ 全國政協委員林大輝。（經濟日報資料圖片）

全國兩會下月初在北京召開，再有全國政協因曾接觸染疫人士，決定不出席兩會。

全國政協委員林大輝表示，昨午曾與林大輝中學校長郭劍輝，面對面會議近4小時，郭今日兩次快速檢測均屬陽性，故已向兩會秘書處請假。

林大輝透露，他昨日與郭劍輝舉行會議，部署安排好學生提前放假工作，及隨時準備將校舍用作抗疫用途，過程接近4小時。不過，他今日早上接獲郭劍輝通知，指兩次快速檢測均屬陽性，正等候政府檢測結果。

林大輝表示，他今日早上快速檢測是陰性，在養和醫院所做的核酸檢測，結果也是陰性。

但他指出，根據全國兩會有關防疫要求和香港衛生署指引，他是屬於確診者的密切接觸者，雖然現階段其檢測是陰性，但為確保兩會能在絕對安全環境下進行，巳向大會秘書處請假，不出席全國政協第十三屆第五次會議。

據了解，一眾港區全國政協、人大代表，明日要先到深圳隔離7日，其後一同乘包機前往深圳。

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