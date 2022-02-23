【財政預算案2022】民建聯憂暫緩追討欠租引連鎖反應　新民黨認為派現金比消費券更好

▲ 民建聯認為預算案方向正確。（記者會直播截圖）

財政司司長陳茂波今日發表任內最後一份《財政預算案》，當中包括推出多項紓困措施，建制派最大政黨民建聯主席李慧琼表示，認為預算案方向正確，港府提出透過立法為指定行業商戶提供暫緩追討欠租的安排，屬突破性措施，對深受疫情打擊的商戶提供歇息。

民建聯立法會議員陳仲尼指出，擔心建議會衍生大量連鎖反應，包拍影響一些小業主的現金流，租戶亦可能因而累積租金負擔，日後難以償還。

自由黨主席、飲食界議員張宇人指出，政府落實盡速立法為指定行業商戶提供暫緩追討欠租安排，是一個權宜的做法，能讓受防疫措施影響、正處水深火熱之中的飲食業、零售業等提供喘息空間，起碼在至少3個月內避免因未能如期「交租」，而遭到業主終止租約或是採取其他法律行動，幫到業界 「回氣」。

新民黨主席葉劉淑儀則表示，外國推行相關措施時會連同「租金假期（rent holiday）」一同實施，在處所關閉時不將租金，她關注政府有沒有相關配套。

▲ 新民黨葉劉淑儀認為派現金比派錢更好。（記者會直播截圖）

她又指，現階段政府應以派發現金，取代發放消費券「更好」。她說，現時失業支援尚未接受申請、多個表列處所關閉至4月，期間很多基層市民失業或減少入息，更需要現金維持生活，政府派發消費券只是局限他們在零售及飲食上的消費，只讓電子消費平台得益。

工聯會立法會議員陳穎欣認為，港府可以與商界商議合作，讓特定的行業，如一元消費券可以有兩倍價值，1元消費券可以買到2元現金券，鼓勵消費者根據特定行業去作出支援。

身兼鄉議局主席的劉業強關注北部都會區的發展進度，建議將現時的收地四級賠償制改為甲乙兩級，以現時甲級賠償金額為起點，所有收地以不低於甲級標準作賠償，並為棕地作業提供適當重置安排和合理賠償。

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記者：陳葆琳