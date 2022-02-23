【防疫措施】明起進入中大須出示疫苗通行證　退宿本科生可申請網課Wi-Fi津貼

▲ 明起進入中大須出示疫苗通行證。（資料圖片）

明日（24日）起政府將全面實施「疫苗通行證」。香港中文大學校長段崇智及常務副校長陳金樑發公開信宣布校內安排，包括疫苗通行證、確診宿生專用宿舍及Wi-Fi津貼措施。

中大表示，所有訪客在進入校園時，必須出示疫苗通行證，以供查核其疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書。所有以「中大通」進入校園的職員及學生應把最新的疫苗接種紀錄或醫學豁免證明書上載至疫苗接種紀錄／定期病毒檢測申報系統。

中大又強調，絕不容許任何人士在校園內舉行派對及聚會，並提醒政府早前宣布禁止涉及2人以上的公眾地方群組聚集，違例者將被嚴懲。一旦發現任何人士在校園內舉行未經批准的派對或聚會，大學將對有關人士採取紀律行動，最嚴重者須即時遷離宿舍。

此外，大學已指定部分宿舍作為確診宿生及須接受健康監測宿生專用之隔離設施，並正準備把另一幢宿舍轉為專用設施，以確保一旦校園確診數字進一步上升，大學仍有足夠設施作隔離之用。倘若確診個案以幾何級數增加，大學將需要進一步增加隔離設施，以保障大學社區的安全，並減輕公營醫療體系的沉重負荷。

為應對疫情，大學早前勸喻本地學生遷離宿舍，以減少校園內的人流及社交接觸。為方便受影響同學在家進行網課，凡於今年2月遵照大學抗疫政策退宿，並申請了為參與ZOOM課堂而設的Wi-Fi提升計劃或數據卡計劃的本地本科生，均可申請每月港幣50元的Wi-Fi津貼，上限為3個月，直至2021/22學年第二學期完結為止。

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記者：黃穎津