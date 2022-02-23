【防疫措施】香港醫務委員會執業資格試將實施一系列防疫措施　包括健康申報等

▲ 香港醫務委員會執照組會於2021年度執業資格試（第二次考試）將採取多項感染控制安排措施。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，香港醫務委員會執照組會於2021年度執業資格試（第二次考試）將採取多項感染控制安排措施，包括填寫健康申報表、探熱及正確佩戴口罩等。

試場指引指，考生必須填妥及帶備已填妥的「考生健康申報表」前往試場。如考生拒絕合作或作出虛假、不完整或誤導申報，會受到懲處甚或被取消考試資格。如若出現病徵，考生不可赴考。

考生進入試場前，亦必須進行各項檢查，包括讓工作人員探熱、正確地戴上自備的外科口罩、須使用自備或設於試場入口的酒精搓手液徹底清潔雙手、讓監考員檢查是否已填妥及簽署「考生健康申報表」。

而香港醫務委員會執照組會按衛生防護中心建議，在試場內考生座位之間保持一定的距離。考生如未能遵守上述任何指引，將被視作違反考試規則，可能不會獲准進入試場或被取消考試資格。

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記者：黃穎津