【快速測試】民政總署向元朗、深水埗、沙田等7區派逾3萬套快速測試　住戶清潔及物管有份

▲ 各區民政事務處今日向各大廈住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。（政府新聞處）

第五波疫情爆發，​因應元朗、深水埗、沙田、大埔、觀塘、葵青和北區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（23日）向區內住戶、清潔及物管員工派發共約30,580套新冠快速測試套裝。

元朗民政事務處由今日起會透過房屋署及物業管理公司，向天瑞（二）邨、天祐苑祐泰閣、祐寧閣及祐康閣、天耀（一）邨耀康樓及耀富樓，以及尚城的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。深水埗民政事務處亦透過南昌邨的業主立案法團和物業管理公司，向昌逸樓及昌謙樓的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

沙田民政事務處透過房屋署及物業管理公司，向錦英苑和碩門邨的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。大埔民政事務處則透過富亨邨的物業管理公司，向邨內的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

觀塘民政事務處亦透過油美苑的物業管理公司，向屋苑內的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。葵青民政事務處透過房屋署及物業管理公司，向青衣翠怡花園、長亨邨及長康邨的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。此外，北區民政事務處透過房屋署及彩園邨的物業服務辦事處，向邨內的清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者，保障患者和他們的家人，惟政府強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津