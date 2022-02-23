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【強制檢測】21幢大廈納強檢深水埗觀塘及沙田區佔最多　拒絕檢測可罰款1萬【附強制檢測日期】

社會 23:51 2022/02/23

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，多個指明地方被納入強制檢測公告。（陳靜儀攝）

新冠疫情嚴峻，本港今日（23日）新增8,674宗確診個案，呈報個案達7,990宗。因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，政府深夜發出強制檢測公告，將全港21幢大廈納入強制檢測名單，分布全港11區以公共屋邨為主，深水埗、觀塘及沙田區佔最多，各佔三幢樓；政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。

任何人士就強制檢測安排有疑問，可於上午九時至下午六時致電熱線6275 6901查詢。受檢人士如欲前往個別社區檢測中心作檢測，可先查詢中心的預約情況。社區檢測中心熱線電話見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/info

政府會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

點擊即看：【指明期間及時段及須進行檢測日期】

21幢須強制檢測大廈名單如下：(由2月10日至2月23日期間曾身處超過兩小時人士，須進行2次強制檢測，首次檢測日期為2月23日至2月25日，第二次檢測日期2月26日至2月28日)
1. 長沙灣凱德苑  
2. 長沙灣元州邨元智樓
3. 石硤尾南山邨南豐樓

4. 油塘油塘邨富塘樓 
5. 藍田平田邨平美樓 
6. 觀塘安泰邨和泰樓 

7. 慈雲山慈正邨正和樓 
8. 牛池灣彩虹邨金華樓

9. 何文田何文田邨綺文樓
10. 旺角海富苑海嵐閣 

11. 將軍澳尚德邨尚仁樓 
12. 將軍澳厚德邨德安樓 

13. 荃灣象山邨秀山樓 
14. 荃灣石圍角邨石菊樓 

15. 青衣長康邨康榮樓 
16. 葵涌葵涌邨曉葵樓 

17. 柴灣漁灣邨漁順樓 

18. 天水圍天悅邨悅華樓 

19. 沙田博康邨博華樓 
20. 沙田恆安邨恆峰樓*
21. 沙田頌安邨頌群樓*
* 首次檢測日期改為2月24日至2月25日

責任編輯　李志強

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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