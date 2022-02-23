【疫苗通行證】疫苗通行證明起實施　一文看清適用處所及9大豁免情況

▲ 疫苗通行證明起實施。（陳靜儀攝）

新冠疫情嚴峻，疫苗通行證明起（24日）全面實施。TOPick記者整理一系列有關疫苗通行證的常見問題。

如何使用疫苗通行證？

除獲豁免的情況外，任何人士進入或身處任何指明處所，均必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或豁免證明書，並在執法人員進行隨機抽查或其他執法行動時按要求出示。

電子疫苗接種紀錄或豁免證明書可儲存在「安心出行」或透過「智方便」、「醫健通」等流動應用程式，或以紙本紀錄展示二維碼。

疫苗通行證適用處所

所有餐飲業務處所（包括酒吧或酒館）、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、會址、體育處所、泳池、郵輪、活動場所、宗教場所、理髮店／髮型屋、商場、百貨公司、超級市場、街市／市集，以及酒店／賓館（只適用於員工）。

進入處所是否需要主動出示疫苗通行證？

進入指明處所時是否需要出示「疫苗通行證」，將分為「主動查核」及「被動查核」兩類。

「被動查核」處所包括商場、百貨公司、超級市場及街市／市集；而其餘指明處所除酒店／賓館外則屬於「主動查核」處所。

所有進入「主動查核」處所的人士，須向處所掌管人主動出示疫苗接種紀錄或豁免證明書及相關二維碼，包括儲存在「安心出行」或透過「智方便」、「醫健通」等流動應用程式展示的二維碼；或以紙本紀錄展示的二維碼。進入「被動查核」處所，進入人士無需主動向處所掌管人出示疫苗接種紀錄或豁免證明書。

疫苗通行證實施日期

第一階段：

2月24日至4月29日期間，12歲或以上人士須接種最少一劑新冠疫苗才能使用「疫苗通行證」進入指明處所。

第二階段：

4月30日起至6月29日期間，18歲或以上人士須接種最少兩劑新冠疫苗才可繼續使用「疫苗通行證」，12至17歲人士的接種要求與第一階段相同。

第三階段：

由6月30日起，屆時18歲或以上人士如接種第二劑新冠疫苗後未滿9個月，他們的「疫苗通行證」仍然有效，但如接種第二劑後滿9個月，則須接種第三劑才能繼續使用「疫苗通行證」；就12至17歲人士而言，如接種第一劑新冠疫苗後未滿6個月，他們仍能使用「疫苗通行證」，但如接種第一劑後滿6個月，便須接種第二劑才能繼續使用「疫苗通行證」。

疫苗通行證豁免情況

（1）12歲以下的兒童

（2）持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（豁免證明書）人士

（3）純粹購買或領取外賣食物或飲料

（4）純粹交付或領取物品

（5）進行必需的修理工作

（6）接受疫苗接種、診治或指明檢測

（7）接受必要的政府服務

（8）參與法律程序

（9）具合法權限或合理辯解等情況＊

＊途經商場返家或前往工作地點可視作合理辯解。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

政府亦要求「主動查核」處所掌管人須在處所的每一個入口，或於接近每一個入口的顯明位置展示指明格式的指示。至於「被動查核」處所，即商場、百貨公司、超級市場及街市／市集，處所掌管人只須於入口當眼地方展示指明格式的指示，讓進入人士清楚知悉該處所屬「疫苗通行證」適用處所。

最新熱門影片：【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津