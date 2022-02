【Netflix劇集】冒牌富千金憑衣飾瞞過上流富豪法眼　《創造安娜》教你必定要懂3個名媛品牌

▲ 據悉《創造安娜》的服指為Anna塑造造型時,就依據她的身份和為迎合上流社會的喜好。

Netflix熱播劇集《創造安娜》播映以來成為不少中環Expat和OL在群組聊天的話題,畢竟能欺騙得到上流社會名媛法眼,以一身瑰麗造型登場並能成功騙盡富二代歡心的,全因為她懂得穿的關係,因為這套改編真人真事,故事主人翁 Anna Sorokin在19 歲到英國中央聖馬丁學院讀書,之後輾轉到巴黎《Purple》雜誌當實習生,開展她欺詐故事。

為了還原 Anna 的人生,這次《創造安娜》幕後班底請來曾當《 How to Get Away With Murder》的 Laura Frecon和《Scandal》的 Paolo 當服指,幾經朋友介紹,認識了一位時裝界買手,他認識不少跟 Anna 曾接觸過的行家和朋友,從中掌握此人穿衣的心態和風格。而歸納好幾點後,為Anna塑造造型時,就依據她的身份和為迎合上流社會的喜好,大部份超牌(尤其是手袋)離不開Hermes、Chanel、Dior等,不過出鏡最多的品牌竟然有這三個:Dolce & Gabbana、Dries Van Noten和ETRO。

除了為人認識見慣見熟的大牌子,怎也要有上流社會的best kept secret品牌,如Dries Van Noten,這個來自比利時設計師深受紐約、倫敦、巴黎尊貴客戶的愛戴……所以,服指也安排好幾套outfit給Anna搭私人飛機。

據知,服指希望從服裝令觀眾一看就知道東區、蘇豪還是布魯克林的服飾,不過跟名媛交手,還要懂得從衣著投其所好的dresscode,意大利ETRO是另一深得名門望族喜愛的品牌,貪其腰果花圖案和不落俗套的設計,難怪Anna能成功騙倒那麼多公子哥兒富二代和上流闊太名媛的錢吧!

記者:黃鑑江