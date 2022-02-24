【第五波疫情】訂立緊急情況規例今起生效 為中央援港措施提供法律基礎
政府今日（24日）公布，已將根據《緊急情況規例條例》（第241章）訂立的《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》刊憲，為政府推行中央支援的防疫抗疫措施，包括籌建醫院及隔離設施等，提供法律基礎。有關規例今日生效。
發言人指，本港目前的疫情形勢十分危急，疫情持續急速惡化，並可預見新冠肺炎新增確診個案數目將繼續以幾何級數上升，已超出特區政府的疫情防控能力範圍。香港的醫療系統、人力資源、抗疫設備及物資等，很快將不足以應付每日數目龐大的新增確診個案，屬於《緊急情況規例條例》下緊急及危害公眾安全的情況。
因應現時的公共衞生緊急情況，行政長官會同行政會議於昨日（23日）通過訂立《規例》，以容許政府豁免某些人士或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求，以便特區政府能夠在有需要時更靈活迅速地善用內地的支援及資源，全速開展關鍵的防疫抗疫項目，以期在短時間內提升香港的疫情防控能力以控制第五波疫情。
《規例》賦權政務司司長可為預防、抵禦、阻延或以其他方式控制指明疾病的個案或傳播，或治療感染指明疾病的病人，在顧及各種在《規例》中訂明的因素後，以書面方式批予豁免，容許人士或項目無須符合成文法則的若干規定（包括牌照、權限、批准、豁免、許可證、註冊、標準或規格的規定）。
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：郭詩詩