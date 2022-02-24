【第五波疫情】社署5個辦事處有職員染疫或疑染疫　羅湖懲教所懲教人員初步確診【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施再有職員染疫。(資料圖片)

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（24日）再有職員確診或初步確診。

【21:18】

羅湖懲教所今日得悉一名懲教人員初步確診。該名負責探訪登記服務的懲教人員於昨日接受病毒測試，今日接獲通知初步確診。該名人員最後上班日子為2月21日。懲教署已安排院所內相關職員進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔及消毒。因此，羅湖懲教所的公務探訪服務將於明日（25日）暫停。

【21:00】

社會福利署宣布，由於數個辦事處分別出現確診、初步確診及懷疑感染個案，5個辦事處須暫時關閉，直至另行通告：

香港仔社會保障辦事處的個案涉及一名社會保障助理，最近一次上班日上周四；而西葵涌綜合家庭服務中心的個案則涉及一名二級工人，最近一次上班日上周六。南葵涌社會保障辦事處的初步確診個案則涉及一名文書助理，最近一次上班日期為上周五。各人工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

【19:30】

衞生署轄下4間牙科診所因應有職員確診或經快速抗原檢測呈陽性，今日須關閉以進行徹底清潔和消毒，職員會聯絡已預約人士另作服務安排。須關閉的服務單位詳情如下：



診所、涉及個案 最近一次當值日期 麥理浩牙科中心6樓牙科手術助理員 2月23日 鄧肇堅牙科診所文職人員 2月22日 西九龍政府合署牙科診所實驗室服務員 2月22日 下葵涌政府牙科診所工人 2月22日

衞生署指，上述員工在工作時均有佩戴適當的個人防護裝備，已對相關個案展開流行病學調查。

【17:40】

勞工處今日宣布，設於九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心9樓906室的職業介紹所事務科因有兩名職員懷疑感染新冠肺炎，該辦事處服務櫃檯會於明日（25日）暫停服務，以便該辦事處進行清潔消毒工作，辦事處相關職員亦會接受核酸檢測。

【16:05】

​香港郵政表示，由於有郵務人員初步確診新冠病毒，跑馬地郵政局、加連威老道郵政局、美林郵政局及沙角郵政局今日下午至2月28日關閉；又指相關郵務人員均在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離，他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。



香港郵政稱，獲悉上述事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。市民可到區內其他就近郵政局使用郵政服務。郵政局地址可瀏覽連結。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。

【15:15】

知識產權署表示，一名職員初步確診，該名員工最後上班日昨天，工作期間與公眾沒有任何接觸，亦與同事保持適當社交距離，並且一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。



為安排處所進行徹底清潔消毒，署方設於胡忠大廈24樓的投遞箱服務已經暫停，將於明日上午9時恢復。公眾人士可繼續透過署方的電子提交系統使用註冊處服務或以郵遞方式提交文件。

【14:40】

在職家庭及學生資助事務處今日（24日）表示，一名於學生資助處工作的文書人員初步確診。該名職員在長沙灣政府合署11樓上班，最近一次上班日期為2月18日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【10:08】

香港郵政今日（24日）表示，由於有郵務人員初步確診2019冠狀病毒病，馬鞍山郵政局今日至2月26日關閉，郵政信箱大堂會於明日（25日）重開。該名郵務人員在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。



另外，由於彩虹邨郵政局位處的彩虹邨金華樓被納入強制檢測公告，該局明日至2月28日關閉。



【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組