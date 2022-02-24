【第五波疫情】長沙灣政府合署11樓學生資助處職員初確　最近上班日為2月18日【不斷更新】

▲ 各政府部門或其轄下管理設施再有職員染疫。(資料圖片)

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（24日）再有職員確診或初步確診。

【14:40】

在職家庭及學生資助事務處今日（24日）表示，一名於學生資助處工作的文書人員初步確診。該名職員在長沙灣政府合署11樓上班，最近一次上班日期為2月18日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【10:08】

香港郵政今日（24日）表示，由於有郵務人員初步確診2019冠狀病毒病，馬鞍山郵政局今日至2月26日關閉，郵政信箱大堂會於明日（25日）重開。該名郵務人員在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。他在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。



另外，由於彩虹邨郵政局位處的彩虹邨金華樓被納入強制檢測公告，該局明日至2月28日關閉。



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責任編輯：TOPick港聞組