【封區檢測】將軍澳天晉II皇鑽天圍封強檢　上水天平邨天喜樓揭95宗初陽個案【不斷更新】

▲ 秀茂坪安泰邨智泰樓早前被圍封強檢。 (陳靜儀攝)

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾千宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【19:05】

政府昨日（23日）圍封上水天平邨天喜樓，約2,250名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現95宗初步陽性檢測個案，和10宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



自晚上約7時起，「受限區域」內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，當局已向相關人士提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

【19:00】

自晚上7時起，將軍澳唐俊街天晉II皇鑽天（第5A及5B座）被指明為「受限區域」，不包括位於3樓的會所及1樓的商場範圍，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（25日）約中午12時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。



政府發言人表示，有關大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排採樣。

【17:30】

政府今日宣布，自下午5時30分起圍封長沙灣麗翠苑麗柏閣，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（25日）約下午1時完成此行動

【17:05】

政府今日宣布，自下午5時起圍封觀塘安泰邨明泰樓，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（25日）約中午12時完成此行動。

【14:50】

政府昨日圍封觀塘安泰邨智泰樓，並於今日中午約12時行動，期間共有約1,990人接受了檢測，當中共發現136宗初步陽性檢測個案和6宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府共檢查了約420名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約3時完成。

【13:43】

政府昨日（23日）圍封長沙灣麗翠苑麗棠閣，上址人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。其間約1160名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現105宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組