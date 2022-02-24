【封區檢測】觀塘安泰邨智泰樓1990人接受檢測　發現136人初步陽性及6宗不確定個案【不斷更新】

▲ 秀茂坪安泰邨智泰樓早前被圍封強檢。 (陳靜儀攝)

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾千宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【14:50】

政府昨日圍封觀塘安泰邨智泰樓，並於今日中午約12時行動，期間共有約1,990人接受了檢測，當中共發現136宗初步陽性檢測個案和6宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【13:43】

政府昨日（23日）圍封長沙灣麗翠苑麗棠閣，上址人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。其間約1160名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現105宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組