  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (週四) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫支援】昆侖山礦泉水捐3,000萬元　支援本港防疫抗疫工作【不斷更新】

社會 13:18 2022/02/24

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

多個企業捐款支援抗疫。(曾耀輝攝)

第五波疫情持續未遏止，院舍及醫護感染趨增。不同企業宣布捐款，用於抗疫物資採購等。

【13:10】

昆侖山礦泉水有限公司撥捐3,000萬港幣以支援全城防疫抗疫工作。其中一半金額將交由香港特區政府進行配對，以支援相應機構防疫工作及物資，其他則交由相關抗疫機構處理，作支援社區抗疫工作之用。

公司分別與特首辦、全港社區抗疫連線和香港義工聯盟，日前進行支票頒贈儀式。由昆侖山礦泉水有限公司副總裁陳文鉅、副總裁譚鎮國及辦公室主任梁錦輝代表致送，並由特首辦陳國基主任、全港社區抗疫連線總召集人陳振彬、香港義工聯盟常務副主席鄧清河代表接收。

香港義工聯盟常務副主席鄧清河感謝昆侖山礦泉水有限公司對弱勢社群的關愛，同時透露未來將會繼續善用其廣泛的社區網絡以及龐大的義工群體，在全港各區密切配合香港特區政府推動相關抗疫行動。

昆侖山礦泉水捐3,000萬元，支援本港防疫抗疫工作。（昆侖山礦泉水有限公司提供）

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【快速測試】民政總署向元朗、深水埗、沙田等7區派逾3萬套快速測試　住戶清潔及物管有份
22:18 2022/02/23
【快速測試】民政總署向元朗、深水埗、沙田等7區派逾3萬套快速測試　住戶清潔及物管有份
【強制檢測】21幢大廈納強檢深水埗觀塘及沙田區佔最多　拒絕檢測可罰款1萬【附強制檢測日期】
23:51 2022/02/23
【強制檢測】21幢大廈納強檢深水埗觀塘及沙田區佔最多　拒絕檢測可罰款1萬【附強制檢測日期】
【疫苗通行證】疫苗通行證今起實施　一文看清適用處所及9大豁免情況
今日 00:34
【疫苗通行證】疫苗通行證今起實施　一文看清適用處所及9大豁免情況

你可能感興趣

【快速測試】民政總署向元朗、深水埗、沙田等7區派逾3萬套快速測試　住戶清潔及物管有份
22:18 2022/02/23
【快速測試】民政總署向元朗、深水埗、沙田等7區派逾3萬套快速測試　住戶清潔及物管有份
【強制檢測】21幢大廈納強檢深水埗觀塘及沙田區佔最多　拒絕檢測可罰款1萬【附強制檢測日期】
23:51 2022/02/23
【強制檢測】21幢大廈納強檢深水埗觀塘及沙田區佔最多　拒絕檢測可罰款1萬【附強制檢測日期】
【疫苗通行證】疫苗通行證今起實施　一文看清適用處所及9大豁免情況
今日 00:34
【疫苗通行證】疫苗通行證今起實施　一文看清適用處所及9大豁免情況
弱勢社群 義工 採購 強制檢測 疫情 院舍

最高瀏覽

【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
11:19 2022/02/23
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠
11:26 2022/02/23
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放
10:51 2022/02/23
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放