【抗疫支援】昆侖山礦泉水捐3,000萬元　支援本港防疫抗疫工作【不斷更新】

▲ 多個企業捐款支援抗疫。(曾耀輝攝)

第五波疫情持續未遏止，院舍及醫護感染趨增。不同企業宣布捐款，用於抗疫物資採購等。

【13:10】

昆侖山礦泉水有限公司撥捐3,000萬港幣以支援全城防疫抗疫工作。其中一半金額將交由香港特區政府進行配對，以支援相應機構防疫工作及物資，其他則交由相關抗疫機構處理，作支援社區抗疫工作之用。

公司分別與特首辦、全港社區抗疫連線和香港義工聯盟，日前進行支票頒贈儀式。由昆侖山礦泉水有限公司副總裁陳文鉅、副總裁譚鎮國及辦公室主任梁錦輝代表致送，並由特首辦陳國基主任、全港社區抗疫連線總召集人陳振彬、香港義工聯盟常務副主席鄧清河代表接收。

香港義工聯盟常務副主席鄧清河感謝昆侖山礦泉水有限公司對弱勢社群的關愛，同時透露未來將會繼續善用其廣泛的社區網絡以及龐大的義工群體，在全港各區密切配合香港特區政府推動相關抗疫行動。

▲ 昆侖山礦泉水捐3,000萬元，支援本港防疫抗疫工作。（昆侖山礦泉水有限公司提供）

【TOPick診症室】兒童受感染可致肚痛 8大腸胃徵狀須盡快求醫

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組