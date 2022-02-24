【抗疫支援】Lalamove捐出1萬多套快速檢測包　為非牟利組織提供免費物流服務【不斷更新】

▲ 多個企業捐款支援抗疫。(曾耀輝攝)

第五波疫情持續未遏止，院舍及醫護感染趨增。不同企業宣布捐款，用於抗疫物資採購等。

【21:30】

Lalamove早前（18日）宣布，為提供防疫物資或支援基層家庭服務的非牟利組織及社福機構提供免費物流服務。計劃推出至今一星期，Lalamove 已收到逾50個社福機構的物流服務需求。當中包括運送日常物資和食物予有需要長者、協助社工把課堂物資送遞給有特殊學習需要的學童、運送防疫物資如快速檢測包、 醫療物資、消毒儀和口罩等予安老院舍和基層家庭等。截至2月24日，Lalamove共把逾2萬件防疫物資直送至有需要人士手中。

Lalamove亦透過多個非牟利機構捐贈1萬多套快速檢測包。相關機構早前已陸續把檢測包適切分配予無家者、基層家庭和基層勞工。發言人表示，歡迎各非牟利組織及社福機構以 WhatsApp 6309 3529 聯絡。

Lalamove 創辦人及行政總裁周勝馥表示，在艱難的疫情中，看到很多無名英雄仍然繼續默默耕耘，堅守崗位。他期望透過Lalamove的物流配套及網絡，支援備受疫情衝擊的中小企及社福機構，紓緩他們對運輸服務的殷切需求，更希望能夠惠及基層市民，共渡 難關。

【13:10】

昆侖山礦泉水有限公司撥捐3,000萬港幣以支援全城防疫抗疫工作。其中一半金額將交由香港特區政府進行配對，以支援相應機構防疫工作及物資，其他則交由相關抗疫機構處理，作支援社區抗疫工作之用。

公司分別與特首辦、全港社區抗疫連線和香港義工聯盟，日前進行支票頒贈儀式。由昆侖山礦泉水有限公司副總裁陳文鉅、副總裁譚鎮國及辦公室主任梁錦輝代表致送，並由特首辦陳國基主任、全港社區抗疫連線總召集人陳振彬、香港義工聯盟常務副主席鄧清河代表接收。

香港義工聯盟常務副主席鄧清河感謝昆侖山礦泉水有限公司對弱勢社群的關愛，同時透露未來將會繼續善用其廣泛的社區網絡以及龐大的義工群體，在全港各區密切配合香港特區政府推動相關抗疫行動。

▲ 昆侖山礦泉水捐3,000萬元，支援本港防疫抗疫工作。（昆侖山礦泉水有限公司提供）

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責任編輯：TOPick港聞組