【第五波疫情】張惠雅解釋公廁做快檢原因　Regen：我嘅意志力贏咗Omicron

前HotCha成員的歌手張惠雅（Regen）日前在IG公開快速測試結果，指自己已確診新冠肺炎。Regan提到自己未有接種疫苗兼詳細列出自己曾出現過的地方，兼話「我匿埋喺廁所幫自己檢測」。

Regen早前在帖文中透露自己在剛過去的星期日（2月20日）凌晨發病，起初也是覺得周身骨痛、發冷：「發得燒係一定會發冷，然後我就食咗日本嗰隻感冒藥，食完好快見效喉嚨唔太痛」

然後Regen續指：「藥力退咗都係有發燒發冷，但係又唔算嚴重，之後兩日都係燒下唔燒下，同埋開始喉嚨痛，但係我又唔係痛到好嚴重定係我忍得痛定點，今日22號起身喉嚨痛好咗啲，咳都係一兩聲，痰都係一兩篤，我無幫自己探過熱，除咗去買快速測試時候門口嘅探熱，不過係人都知個探熱係廢嘅，我頭先度到係三十五點幾度。」

但昨日（2月23日），Regen就再仔細地交代自己由出現病徵至自行進行快速檢測的細節，她提到：「個病真係唔係好得人驚唔係話好辛苦，認真，人同政府、生活比嘅壓力先係最恐怖」。

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Regen：個病真係唔係好得人驚

正在休息中的Regen於IG上載一張拿著橙的相，帖文中寫道：「香港人已經比個政府玩到死死下，某啲人都咁唔鬆化（某啲人），係都要鬧返啲唔舒服嘅人點解唔舒服出街啊點解唔舒服點點點，就係你地（哋）呢啲人搞到好多確診咗都唔敢講出黎，社會有更加多隱形傳播鏈。」

她強調：「個病真係唔係好得人驚唔係話好辛苦，認真，人同政府、生活比（畀）嘅壓力先係最恐怖」。

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出現病徵後困在小房

Regen稱自己都盡了能力，出現病徵後自困在小房：「你地（哋）問我點解有病徵唔留喺屋企，我都想，我嗰幾日就係困咗自己喺一間房仔裡面，係無廁所無廚房嘅房幾日，唔會訓（瞓）舖頭因為無門得鐵閘會凍死咗，我嗰幾日就係訓平時舖頭休息嗰間房，就係香港最凍最大雨嗰幾日」。

她指自己當時冒住淋雨吹風的折磨返舖頭如廁；「我覺得真係好強悍意志力非常驚人，我嘅意志力係贏咗Omicron，病住淋雨吹風我咁樣都無嚴重咗真係好好彩」。

後來由於天氣開始轉好，Regen所身處的西灣也會有不少人出門，她就更加減少離開小房的次數：「我仲出出入入都好危險，嗰幾日我唔想出出入入痾尿已經連水都無飲好多」。

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解釋於廁所做快測原因

Regen又在文中提到購買快速檢測套裝的情況，她指自己親眼看到店舖在入貨後「轉個頭得返幾盒」。而她解釋在觀塘商場的廁所內自行快速檢測的原因，「喺廁所自己快速檢測，因為我要知道結果之後再問屋企比唔比我返去，我同屋企人本身無特別討論過呢個問題，所以未中嘅大家又唔係自己住要同屋企人傾好應對方法先，如果唔係好徬徨」。

她也不建議在廁所做快測：「一來好狼狽，二來自己無徹底消毒個空間都可能會因為咁中咗」。

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快速測試時做足消毒

早前也有網民認為Regen在商場廁所做快速檢測是有欠衛生、影響他人，Regen指：「我肯定自己做足過流動檢測嘅程序，起碼我每掂一個位置都消毒，離開廁格呢個空間都再狂噴消毒。」

她續指：「平時我地去檢測站嗰啲咁點算？一個個排住隊無1.5米距離，每一個測完都唔會消毒個空間又到第二個」。

政府熱線繁忙

另外，Regen也有於Instagram限時動態中分享更多自己的情況，她提到自己於驗出確診後致電政府的相關熱線，以便獲安排上門派發檢測包，不過熱線是「長期唔通。」她又只好以噴劑去緩和喉嚨痛的情況，「喉嚨痛真係打大佬，痛咗幾日都繼續痛」。