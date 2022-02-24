【奪命車禍】西貢清水灣道三車相撞　26歲鐵騎士頭部重創亡

▲ 一名26歲電單車司機頭部嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院，最後宣告不治。（社交平台圖片—交通意外求片區）

警方正調查昨晚（23日）在將軍澳發生的致命交通意外，意外中一名26歲男子死亡、一名47歲司機手腳和口部受傷。



事發晚上約10時半，一名62歲男子駕駛一輛私家車沿清水灣道往西貢方向行駛，當駛近至碧翠路右轉時，據報與一輛由該名26歲男子駕駛並沿相反方向行駛的電單車相撞，電單車後方另一輛由47歲男子駕駛的電單車懷疑收掣不及撞向該輛電單車和該輛私家車。

▲ （社交平台圖片—交通意外求片區）

該名26歲電單車司機頭部嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，於晚上11時10分被證實死亡。另外，該名47歲電單車司機手腳和口部受傷，清醒被送往將軍澳醫院治理。私家車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。



東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

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責任編輯：郭詩詩