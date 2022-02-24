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【財政預算案2022】暫緩追租計劃只限於今波疫情　容許業主追討第五波疫情前欠租問題

社會 10:04 2022/02/24

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暫緩追租計劃只限於今波疫情，容許業主追討第五波疫情前欠租問題。（資料圖片）

香港疫情嚴峻，重創本地經濟，新一份財政預算案昨日（23日）出爐，當中包括立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期3個月，並可按需要再延長最多3個月；法例在6個月後會自動失效（詳情即看：【下一頁】）。

陳茂波在電台聯節目中表示，措施將會針對17類受疫情影響的行業和處所，希望政策讓業主和租戶有空間商討調整租金。陳茂波指正計劃為措施劃下時間界線，初步構思，這項措施會在今年1月1日劃線，例如容許業主追討在第5波疫情前的欠租問題，即適用於第五波疫情發生之後的欠租情況，這個日子之前的欠租，可按原本的租約處理。。

陳茂波形容是非常時期的非常舉措，屬於迫不得已。他指，這波疫情來得太快，形容是「休克式」衝擊，他相信大部分業主與租客有長遠關係，希望續租，期望雙方可以因應1月1日疫情後的欠租繼續商討。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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