【財政預算案2022】陳茂波冀兩個月內將疫情壓止　疫情受控便可與內地通關

▲ 新一份財政預算案昨日出爐。（資料圖片)

第5波疫情重擊下，不少行業和打工仔陷水深火熱，財政預算案昨日推1,091億元一次性紓困措施，包括加碼派發1萬元電子消費券；其他紓困措施，中產受惠最多，佔248億元；基層及商界各佔65億及113億。

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財政司司長陳茂波今早（24日）在電台聯播節目中指，本港去年5月中起，疫情受控，去年的經濟增長是6.4，失業率也跌至3.9，形容經濟勢頭好。不過，踏入今年初，第五波疫情之下，市面變得冷清，估計今年第一季經濟是不容樂觀，希望之後可以逐步向好。

他又說，在中央的支持下，全社會齊心抗疫，希望可以在未來兩個月內可以將疫情壓止下來，恢復出行，而暑期亦會有消費劵的拉動，如果可以將疫情受控，就可與內地通關，對本港的經濟來說是增長動力。他又期望，在今年底本港的接種率持續上升，又如可成功與內地通關，國際上對疫苗也愈來愈成熟時，或可能與國際通關。

陳茂波表示，如果能夠將疫情壓住，穩定相關情況後，在防疫抗疫方面就不用花費太多，紓困措施的力度亦不用太大，認為首要任務是需要穩定疫情。他預計，在2024年度及之後幾年，本港經濟會較平穩及有一些盈餘。

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記者：郭詩詩