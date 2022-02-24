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【開心速遞】周嘉洛初步確診開工現病徵　同劇演員齊檢測恐爆感染群組

娛樂 11:04 2022/02/24

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昨日傳出周嘉洛初步確診消息。

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，不少圈中人也相繼中招，如伍文生、「聲夢」學員潘靜文、張惠雅、CAll Star成員On仔等，而昨日傳出TVB藝員周嘉洛初步確診消息。

近日周嘉洛正為兩套劇集《回歸》和《曙光》開工，報導指周嘉洛日前開工時疲態盡現，疑似出現病徵，另外同劇的演員陳煒和黎澤恩也紛紛進行快速檢測，當中黎澤恩曾於IG寫道：「有一位藝員確診了。」令消息更添真確性。

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周嘉洛感不適

昨日（2月23日）周嘉洛為劇集《回歸》開工，而有份拍攝此劇的吳偉豪於IG限時動態分享周嘉洛於化妝間整頭的片段，只見周嘉洛低著頭似睡著覺，似乎很疲累，而周嘉洛亦於IG貼出雙飛人藥水和連花清瘟膠囊兩大抗疫用品的相片。

同劇的吳偉豪獲好友「風少」陳浚霆送上藥水及連花清瘟膠囊。

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黎澤恩IG「洩密」

另外，與周嘉洛拍攝劇集《回歸》的黎澤恩於IG「洩密」，他曾於IG透露做了快速測試，當中更寫道：「剛剛拍攝途中，有一位藝員確診了，加上他本身已經有病徵，我同佢又有交流，究竟我會不會賴野？呢幾日應該會有結果。」

不過黎澤恩其後已刪除帖文，《回歸》女主角陳煒於IG貼出快速測試的結果，顯示為陰性，她更寫道：「膽戰心驚的一天」。

今日有媒體報道指昨晚11時收到周嘉洛初步確診消息，有指TVB已為多個錄影廠和化妝間進行清潔和消毒，以及暫停所有錄影廠拍攝工作，另外更提醒台前幕後人員進行快速檢測。

撰文 : TOPick柴犬出動

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