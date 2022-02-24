【疫苗通行證】今起進入商場超市需接種疫苗　未打針市民最後衝刺超市入貨︰以後網購

▲ 有未打針的市民最後衝刺到超市入貨。

第五波疫情嚴峻，「疫苗通行證」今日（24日）起全面實施，所有適用的處所包括商場、街市、超市等，其員工、顧客和使用者都需要符合疫苗接種要求。有港媽於網上討論區分享，其未打針的朋友昨日（23日）最後衝刺到超市入貨，對方堅拒接種疫苗，表明以後網購。

趕去超市入貨買足$1000

該名港媽昨日（23日）於網上討論區「親子王國」，以「無打針嘅朋友話最後一次入超市」為題發帖，表示「佢買咗$1,000左右，我問佢以後點？佢話網購都唔會打針」。而她因為超市有信用卡折扣優惠，昨晚也有到超市一趟，從她分享的相片可見，有貨架幾乎清空，她大呻「想買麵包聽日早餐都無晒」。

她在留言透露朋友沒接種疫苗，「因為唔想死」。不過，她認為網購並非長遠方法，有感「淨係等送貨都投降」，也不知朋友花$1,000買的食物能吃多久。

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網民分享超市多人實況

有網民分享他們在超市看到的情景，昨日因疫苗通行證實施在即，不少人趕去超市掃貨，另有網民覺得長期網購不可行。點擊睇更多網民意見︰

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接種疫苗方便出入

對於接種疫苗一事，有網民指疫苗的主要作用是預防重症，而併發症和後遺症通常出現在重症患者身上。有人留言表示「最弊而家想打都book唔到位呢」、「我家姐之前死都唔去打針，今朝一早去醫院排隊打針」、「我有同事前幾日遞咗辭職信，因為唔打針」、「我有朋友話寧願無咗份工都唔會打針」。

此外，有網民覺得打針的其中一個好處是出入較便利，反問「真係唔再去餐廳食嘢？睇下佢捱到幾耐」、「唔通之後唔去商場？食肆？我覺得無可能囉」、「消費券4月有，到時大家出街食嘢買嘢，佢乜都唔得忍到咩？」。

可是有網民認為，對接種疫苗的副作用有顧慮是可以理解的，認為樓主也可以體諒一下朋友，「你朋友都係擔心啫，又無影響你」。而且超市物品其他店舖都一樣買到，不一定要去超市。

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責任編輯︰王明芳