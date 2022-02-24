【財政預算案2022】陳茂波：消費券的使用期限設計較長　第二輪在暑假分期派發

▲ 財政司司長陳茂波（中）今出席立法會財務委員會。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波指，1萬元電子消費券首輪在4月推出；第二輪則在暑假分期派發，具體而言，分多少期、如何派，政府會虛心聆聽大家意見，期間亦會繼續研究有沒有其他的電子支付工具加入計劃，讓市民有更多選擇。

陳茂波今日以視像形式出席立法會財務委員會時表示，由於疫情市民壓力增加，政府希望可以盡快將消費券交到市民手上：「如果到時疫情尚未完全受控，政府不鼓勵外出，當然我們不鼓勵大家用錢，消費券的使用期限，我們設計內都是比較長」。

財政預算案及稅務政策組主任王學玲指，去年首次發放消費券時，已與入境處研究將已移民人士剔除，但入境處並無相關資料。當局最後商討決定，將持有外國簽發的永久性居民身份證的人士剔除，並加設在港居住的要求，並要求申請者作出聲明確認自己符合資格，政府會抽查。根據入境處數字，並無附加在港居住的要求前，符合申請資格的港人有720萬；加入相關要求後，人數則是630萬。有關要求之後會否再作調整，當局與入境處商量後會再作釐訂。

有議員關注，有身在內地的港人，受疫情影響，已近兩年未能返港，不能受惠於電子消費券，陳茂波指，第二輪發放消費券登記資料時，當局會作適當的考慮。

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記者：陳葆琳