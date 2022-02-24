  • 13°C
香港時間 : 2022224日 (週四) 12:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2022】陳茂波：消費券的使用期限設計較長　第二輪在暑假分期派發

政治 12:18 2022/02/24

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

財政司司長陳茂波（中）今出席立法會財務委員會。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波指，1萬元電子消費券首輪在4月推出；第二輪則在暑假分期派發，具體而言，分多少期、如何派，政府會虛心聆聽大家意見，期間亦會繼續研究有沒有其他的電子支付工具加入計劃，讓市民有更多選擇。

陳茂波今日以視像形式出席立法會財務委員會時表示，由於疫情市民壓力增加，政府希望可以盡快將消費券交到市民手上：「如果到時疫情尚未完全受控，政府不鼓勵外出，當然我們不鼓勵大家用錢，消費券的使用期限，我們設計內都是比較長」。

財政預算案及稅務政策組主任王學玲指，去年首次發放消費券時，已與入境處研究將已移民人士剔除，但入境處並無相關資料。當局最後商討決定，將持有外國簽發的永久性居民身份證的人士剔除，並加設在港居住的要求，並要求申請者作出聲明確認自己符合資格，政府會抽查。根據入境處數字，並無附加在港居住的要求前，符合申請資格的港人有720萬；加入相關要求後，人數則是630萬。有關要求之後會否再作調整，當局與入境處商量後會再作釐訂。

有議員關注，有身在內地的港人，受疫情影響，已近兩年未能返港，不能受惠於電子消費券，陳茂波指，第二輪發放消費券登記資料時，當局會作適當的考慮。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【財政預算案2022】林鄭月娥形容預算案及時恰當　呼籲社會各界支持
18:33 2022/02/23
【財政預算案2022】林鄭月娥形容預算案及時恰當　呼籲社會各界支持
【財政預算案2022】公務員繳付款項增逾倍達1,688萬元　主要涉賠錢離職
21:02 2022/02/23
【財政預算案2022】公務員繳付款項增逾倍達1,688萬元　主要涉賠錢離職
【財政預算案2022】民建聯憂暫緩追討欠租引連鎖反應　新民黨認為派現金比消費券更好
21:41 2022/02/23
【財政預算案2022】民建聯憂暫緩追討欠租引連鎖反應　新民黨認為派現金比消費券更好
【財政預算案2022】民研即時調查：初步評分51.8分　陳茂波任內第3高分
22:03 2022/02/23
【財政預算案2022】民研即時調查：初步評分51.8分　陳茂波任內第3高分
【財政預算案2022】暫緩追租計劃只限於今波疫情　容許業主追討第五波疫情前欠租問題
今日 10:04
【財政預算案2022】暫緩追租計劃只限於今波疫情　容許業主追討第五波疫情前欠租問題
【財政預算案2022】陳茂波冀兩個月內將疫情壓止　疫情受控便可與內地通關
今日 10:08
【財政預算案2022】陳茂波冀兩個月內將疫情壓止　疫情受控便可與內地通關

你可能感興趣

【財政預算案2022】林鄭月娥形容預算案及時恰當　呼籲社會各界支持
18:33 2022/02/23
【財政預算案2022】林鄭月娥形容預算案及時恰當　呼籲社會各界支持
【財政預算案2022】公務員繳付款項增逾倍達1,688萬元　主要涉賠錢離職
21:02 2022/02/23
【財政預算案2022】公務員繳付款項增逾倍達1,688萬元　主要涉賠錢離職
【財政預算案2022】民建聯憂暫緩追討欠租引連鎖反應　新民黨認為派現金比消費券更好
21:41 2022/02/23
【財政預算案2022】民建聯憂暫緩追討欠租引連鎖反應　新民黨認為派現金比消費券更好
電子消費券 移民 入境處 立法會 財政司 政治 強制檢測 陳茂波 財政預算案

最高瀏覽

【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
11:19 2022/02/23
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠
11:26 2022/02/23
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放
10:51 2022/02/23
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放