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【財政預算案2022】陳茂波：冀藉立法暫緩追租冀爭取空間　讓業主租戶商議分期交租

政治 14:47 2022/02/24

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財政司司長陳茂波（中）今出席立法會財務委員會。（立法會直播截圖）

最新一份《財政預算案》提出，立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動。財政司司長陳茂波指，現時立法暫緩追租，是希望爭取空間，讓業主和租戶商議租金水平，考並慮分期攤還租金。

他續指，政府已與金融管理局溝通，當局會發出指引，若個別業主因為有關要求，導致還款付息時出現困難，銀行會彈性處理，確保措施執行得到，強調並非鼓勵租客不交租，又稱業主和租客不是「零和遊戲」，希望大家同舟共濟、共渡時艱。

飲食界立法會議員張宇人則指，租法例有日落條款，業主在3個月後始終會追租，租戶屆時亦難以交回過去的租金。他建議，政府進一步考慮採取「2+2」做法幫助租戶，由政府代租戶繳交兩個月租金，業主再另外減兩個月租金。陳茂波回應指，政府曾就有關建議進行研究，稱「現時能夠做的已經做」，坦言政府做不到租客代繳租金。

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記者：陳葆琳

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