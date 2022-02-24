【賭俠】劉德華新片演過氣港星　刀仔與「侯賽因」單立文32年後重遇

▲ 劉德華與單立文相隔32年再度合作電影《紅毯先生》。

劉德華前日（2月22日）在深圳為由寧浩執導的喜劇新片《紅毯先生》進行開鏡儀式，電影原名為《全民明星》，據知電影預計於2023年在上映。同場演員有台灣女神瑞瑪席丹（Rima Zeidan）、單立文、澳門藝人劉漪琳、內地藝人周煒等。

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「刀仔」再遇「侯賽因」

當中最為注目的是相隔32年後，60歲「刀仔」劉德華與62歲「侯賽因」單立文再度世紀合作。

二人分別於1990年電影《賭俠》及1991年電影《與龍共舞》拍檔，其中《賭俠》當年票房逾4,000多萬元，「侯賽因」一句經典對白：「想偷我雞？我『滔Pair』，你開嚟見我！」至今仍讓影迷回味，這個組合真讓網民回憶返晒嚟！

單立文在社交網站上載當日開鏡的相片，留言寫道：

#紅毯先生 喺2022年2月22號正式開鏡啦。

相隔30年『刀仔』同『侯賽因』又再碰面，今次搞邊科呢？

就等導演 #寧浩 發辦啦。

好友陳山聰、胡定欣等紛紛祝他開工大吉，黃智雯則搞笑留言：「侯賽因，我的兒時偶像。」

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16年前捧出新導演

劉德華在戲中飾演一名過氣港星為翻紅，與內地名導演合作拍攝電影。現實中他同樣闊別影壇多年，繼去年「復出」演出《人潮洶湧》後又一新作。

而他與導演寧浩早於2006年電影《瘋狂的石頭》而認識，此為劉德華投資的「亞洲新星導」計劃中唯一的內地電影作品，當時仍是新晉導演的寧浩，憑電影奪得第7屆華語電影傳媒大獎最佳電影、最佳編劇及最佳導演、第43屆金馬獎最佳原著劇本獎及第12屆中國電影華表獎優秀新人導演獎等殊榮。

二人終在16年後正式合作，難怪劉德華在開鏡當日興奮表示：「終於等到你！」而寧浩亦表示：「到我們上場了。」