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【財政預算案2022】當局擬發放第二輪消費券引入其他支付工具　增加競爭助市民獲益

社會 11:06 2022/02/24

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當局擬發放第二輪消費券引入其他支付工具，增加競爭助市民獲益。(資料圖片)

第5波疫情重擊下，不少行業和打工仔陷水深火熱，財政預算案昨日推1,091億元一次性紓困措施，包括加碼派發1萬元電子消費券，在4月份先向超過630萬名去年成功領取的市民發放第一期5000元消費券。財政司長陳茂波表示，消費券對經濟有1.2%的提振作用，爲了節省開支將會沿用上次系統。

陳茂波今日（24日）在電台聯播節目指，去年發放消費券的行政費不足3億，只屬預期的一半，行政費與往年全民派一萬元相若，強調今次發放消費券會「省住使」，第一輪沿用上次系統，派券予超過630萬名市民，第二輪會加入其他支付工具引入競爭，希望市民有更多得益。

有市民稱政府收緊社交距離措施至4月，令市民沒有意欲消費，認爲派發現金較適合，陳茂波認爲，為免出現混亂，使用上次市民登記消費券的資料，會比派發現金更快，形容今次消費券的使用期限會較長，鼓勵市民用於購買防疫物資、交通出行，或可留待疫情受控時使用，亦在網上購物光顧本地商戶；至於如何解決長者往年以八達通申領消費券，但已轉用樂悠卡，以及發放消費券的詳情等問題，稍後會召開記者會交代。

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記者：陳麗娜

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