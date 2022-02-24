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【第五波疫情】醫管局最新指引確診或密切接觸員工　採樣後第七日快速測試陰性可復工

社會 11:07 2022/02/24

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醫管局最新指引確診或密切接觸員工，採樣後第七日快速測試陰性可復工。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，至昨日（23日）有約1200名醫護確診。醫管局昨日向員工發出「疫情快訊」，內容為員工返回工作崗位的最新安排，醫管局表示要平衡同事的健康以及病人服務的運作需要，即日起要求確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工。惟衞生防護中心結束隔離指引指，須14日後快速測試陰性才可毋須繼續隔離有差異。

根據「疫情快訊」內容，確診員工採樣為陽性的當日計算為「Day 0」（第零日）；被列為密切接觸者的員工向人力資源部通報的當日計算為「Day 0」，之後第七日做快速抗原測試，若呈陰性，員工則可通知上司，安排後可復工。若驗出陽性，則要每日測試直至結果為陰性。

醫管局最新指引。

惟衞生防護中心最新的結束隔離指引，表示家中休養、等候入院的人士，14日後快速測試陰性，毋須繼續隔離，可離開家中如常生活，當中的14天隔離期與醫管局下的員工指引7天隔離期有差異。

確診者的密切接觸者隔離指引

有公立醫院內科醫生向TOPick透露，因他的同住家人染疫，所以他自我進行快速測試，結果呈陽性，情況已通報給衞生防護中心，而他已在家等侯8至9日，今早有消防人員通知他去隔離設施，惟他今早進行的快速測試呈陰性，根據醫管局的最新指引是需要復工。不過，他的同住家人仍呈陽性，他擔心自己需按衞生防護中心指引去隔離設施，他今早通報醫管局，而對方亦是未有明確的指引給他，令他無所適從。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：李榮忠

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