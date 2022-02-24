【提前暑假】提早暑假被家長誤會「躺平」出糧 老師反駁：我哋做嘢要做多10倍

▲ 有小學老師解釋提早暑假，她們工作量多10倍。

本港爆發第五波疫情，行政長官林鄭月娥日前宣布，將原來7、8月放暑假提早於3、4月放，讓各界集中精神抗疫，預料至4月復活節假期後復課。由於已提早放暑假，本學年最後上課日為8月12日，新學年則照常在9月開學。有家長不滿當局不安排老師在家上課，更指老師可以「躺平」出糧，有小學老師則反駁，其實突然提早放暑假，她們要做的事多了10倍，直言「我只會覺得嗰班家長無知！」

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特首宣布提早放暑假，教職員也不用回校工作，有家長大感不滿，直指老師可以在家上課，現在老師不用工作有糧出，變相是「益了老師！」在九龍一間小學任職主任的陳老師則表示，家長覺得她們不用工作可以出糧，是無知的想法，直言工作量隨時增加10倍以上。

教育局咁樣攪一攪，其實我哋做嘢做多10倍都唔止!

本來都是媽媽的陳老師表示，理解家長對停課的憂心，她對子女無課可上也覺得憂心忡忡，如果可以選擇，她也會選擇在家繼續為學生上課。

絕對唔想提早放暑假，因為我地要由頭再計劃過，如果教育局問我們意見，我完全接受在家上課，其實網上交功課，批改仲辛苦呀！

陳老師列舉要重新規劃過的教學計劃，她指在行政上要重新編排課程時間表、工作計劃檢討及編寫，還有新學年開會的安排；教學上要重新編排教學進度表，準備大量假期功課、測考日期及小一銜接課程；學校的活動也要準備編排過，包括要重新與興趣班傾過合約及日期，

校務安排更加複雜，校曆表、升中派位、學生打針、小一新生家長會、畢業禮、編班安排，成績表處理，好多都講唔曬，跟住我地成個8月基本上可能冇暑假放，因為要預計下學年野，即是復課去到聖誕假先有得放！

特首表示要征用學校場地用作抗疫，陳老師作為學校行政主任，她指自己隨時要回去學校幫手，

同埋學校借場地都好煩，可能要stand by 幫手！

記者：鄺嫻