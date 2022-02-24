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【疫苗通行證】髮型屋續關閉至4月 變陣拖鏡枱上門剪髮染髮焗油

健康 11:36 2022/02/24

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

行政長官林鄭月娥日前宣布現行社交距離措施延至4月20日，料髮型屋續關閉至4月。不少髮型屋各出奇謀，髮型屋變陣上門提供剪髮染髮焗油服務，甚至有髮型師奇招拖鏡枱上門吸客。

有髮型師在facebook群組發帖稱，可提供上門剪髮染髮焗油服務，有馬鞍山髮型師圖文并茂發帖稱，

因拖住鏡枱比較重，馬鞍山比較遠要另收費，唔需要鏡枱服務會再優惠。

帖文引起大批網民熱議，大批網民詢問價錢；另有網民稱，若家中不方便，會否有其他安排，獲回覆可在樓梯口提供剪髮服務。

最新影片：

政府社交距離措施引來大批網民討論，大批網民笑言，男士們3個月不能剪頭髮，很快步入「全民長髮」時期，又指屆時街上「個個變F4」；亦有人指現在是自學剪髮的好機會，甚至稱「有冇諗光頭」。

政府之前推新招抗疫，包括實施「疫苗通行證」，進入表列處所須使用安心出行及打針；另外宗教場所和髮型屋2月10日起需關閉2周。措施一出，大量市民連夜剪髮及接種疫苗，不少髮型屋和診所排起「剪髮龍」和「打針龍」。

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責任編輯：羅嘉欣

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