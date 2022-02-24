【MIRROR成員】Jeremy新歌《半》MV暗黑魅惑　解構啫喱米妖艷造型靠3大品牌

▲ Jeremy《半》MV裏穿上Beyonce和adidas合作的Ivy Park系列釘珠長褸。（圖片品牌提供）

MIRROR除了幾位「上弦」推出單曲外，其他成員經過3年磨練，亦開始有單飛歌曲陸續推出，而常以中性打形象示人的Jeremy（李駿傑），上星期亦終於有首支單曲《半》推出，MV內的他貫徹妖艷和大膽的劇情，難怪在極短時間內衝上53萬人次觀看，而MV內的3大時裝品牌為他奠下鮮明的中性形狀。

▲ Jeremy《半》MV裏穿上Beyonce和adidas合作的Ivy Park系列釘珠長褸。（圖片品牌提供）

為了這個充斥著黑與白、善與惡的概念MV，Jeremy嘗試了3個造型，當中自然以妖艷造型為主，倒如塗指甲油及畫白色眼線，然後在MV可見他化身天使與惡魔。這些造型，都不禁讓人聯想到Jeremy在2018年參加《全民造星》總決賽時獻唱《Crazy In Love》的妖艷美態。

當中MV裏主打的一件釘珠長褸，原來來自歌后Beyonce為adidas設計的IVY PARK系列，而這件褸亦在IVY PARK廣告中由日本藝人渡邊直美穿上。

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至於頸鏈則是來自Swarovski Harmonica系列，該系列由品牌的創作總監Giovanna Engelbert為Collection I設計，all-around束頸鏈以枕形切割Swarovski水晶，再以多種金屬潤飾，讓人產生寶石漂浮的錯覺。

至於皮鞋則來自MIRROR成員經常穿上的Christian Louboutin，標榜男女可穿的OUR ANGELS跨性別系列，該系列包括4款短靴、4款及膝長靴及1款過膝長靴，大多配以厚底設計，而且尺寸更由適合女士們穿著的36號到男士可穿的46號，可說是非常配合是次MV裏的造型。

產品查詢：adidas（2504 2186）、Christian Louboutin（2549 2022）、Swarovski（2175 5123）

記者：何偉雄