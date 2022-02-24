  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (週四) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】Jeremy新歌《半》MV暗黑魅惑　解構啫喱米妖艷造型靠3大品牌

休閒消費 12:39 2022/02/24

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 升中面試 COLLAR 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

Jeremy《半》MV裏穿上Beyonce和adidas合作的Ivy Park系列釘珠長褸。（圖片品牌提供）

MIRROR除了幾位「上弦」推出單曲外，其他成員經過3年磨練，亦開始有單飛歌曲陸續推出，而常以中性打形象示人的Jeremy（李駿傑），上星期亦終於有首支單曲《半》推出，MV內的他貫徹妖艷和大膽的劇情，難怪在極短時間內衝上53萬人次觀看，而MV內的3大時裝品牌為他奠下鮮明的中性形狀。

Jeremy《半》MV裏穿上Beyonce和adidas合作的Ivy Park系列釘珠長褸。（圖片品牌提供）

為了這個充斥著黑與白、善與惡的概念MV，Jeremy嘗試了3個造型，當中自然以妖艷造型為主，倒如塗指甲油及畫白色眼線，然後在MV可見他化身天使與惡魔。這些造型，都不禁讓人聯想到Jeremy在2018年參加《全民造星》總決賽時獻唱《Crazy In Love》的妖艷美態。

當中MV裏主打的一件釘珠長褸，原來來自歌后Beyonce為adidas設計的IVY PARK系列，而這件褸亦在IVY PARK廣告中由日本藝人渡邊直美穿上。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

至於頸鏈則是來自Swarovski Harmonica系列，該系列由品牌的創作總監Giovanna Engelbert為Collection I設計，all-around束頸鏈以枕形切割Swarovski水晶，再以多種金屬潤飾，讓人產生寶石漂浮的錯覺。

至於皮鞋則來自MIRROR成員經常穿上的Christian Louboutin，標榜男女可穿的OUR ANGELS跨性別系列，該系列包括4款短靴、4款及膝長靴及1款過膝長靴，大多配以厚底設計，而且尺寸更由適合女士們穿著的36號到男士可穿的46號，可說是非常配合是次MV裏的造型。

產品查詢：adidas（2504 2186）、Christian Louboutin（2549 2022）、Swarovski（2175 5123）

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

相關文章

姜濤支持本地原創tee拍《季前賽》　Ginger Store本地薑tee即日預訂【內附連結】
12:57 2022/02/15
姜濤支持本地原創tee拍《季前賽》　Ginger Store本地薑tee即日預訂【內附連結】
【潮物速報】Reebok推《捉鬼敢死隊》紀念球鞋　仿舊化還原電影80年代神髓【內附連結】
12:22 2022/02/22
【潮物速報】Reebok推《捉鬼敢死隊》紀念球鞋　仿舊化還原電影80年代神髓【內附連結】
【動漫時裝】山本耀司ｘ《鬼滅之刃》攻潮服巿場　《美少女戰士》水手服《咒術迴戰》tee忠粉必buy
16:47 2022/02/16
【動漫時裝】山本耀司ｘ《鬼滅之刃》攻潮服巿場　《美少女戰士》水手服《咒術迴戰》tee忠粉必buy

你可能感興趣

姜濤支持本地原創tee拍《季前賽》　Ginger Store本地薑tee即日預訂【內附連結】
12:57 2022/02/15
姜濤支持本地原創tee拍《季前賽》　Ginger Store本地薑tee即日預訂【內附連結】
【潮物速報】Reebok推《捉鬼敢死隊》紀念球鞋　仿舊化還原電影80年代神髓【內附連結】
12:22 2022/02/22
【潮物速報】Reebok推《捉鬼敢死隊》紀念球鞋　仿舊化還原電影80年代神髓【內附連結】
【動漫時裝】山本耀司ｘ《鬼滅之刃》攻潮服巿場　《美少女戰士》水手服《咒術迴戰》tee忠粉必buy
16:47 2022/02/16
【動漫時裝】山本耀司ｘ《鬼滅之刃》攻潮服巿場　《美少女戰士》水手服《咒術迴戰》tee忠粉必buy
李駿傑 Mirror 消費資訊 消費種類 歌手 MV 音樂 時裝服飾種類 時裝服飾 ViuTV

最高瀏覽

【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
11:19 2022/02/23
【財政預算案2022】寬免薪俸稅、個人入息稅、利得稅　上限維持1萬
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠
11:26 2022/02/23
【財政預算案2022】政府分兩期派發1萬元電子消費券　預計660萬人受惠
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放
10:51 2022/02/23
【財政預算案2022】消息：財政預算案將派發1萬元電子消費券　分兩期發放