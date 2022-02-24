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【疫苗通行證】商場一個入口擺30個安心出行QR code　市民憂堆滿人群增傳播風險

健康 11:54 2022/02/24

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商場實施「疫苗通行證」，有網民發現一個入口擺滿30個「安心出行」QR code。

「疫苗通行證」今日（24日）實施，進入商場、百貨公司、超級市場及街市／市集等「被動查核」處所，無需主動向處所掌管人出示疫苗接種紀錄或豁免證明書，但執法人員會隨機抽查。昨晚，不少商場也加貼「安心出行」QR code，有網民甚至發現一個入口放逾30個QR code。有市民擔心，QR code排得密密麻麻，進入的人士堆在一起恐增染疫風險。

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昨晚多個商場為措施作最後準備。有網民在facebook群組「將軍澳主場」發文指，發現區內商場Popcorn「 一個入口都放超過 30 個安心 QR code」。從相片可見，商場其中一個入口，正前方竪立著6個告示牌，每個牌上貼有4個「安心出行」QR code，總共有24個。

每兩個告示牌之間留有一條通道，但較狹窄，估計並肩而行的話，勉強可讓兩個人同時經該通道進入。這做法引發熱議，有網友擔心，QR code一字排開，人多時難以走動，也有人認為「堆埋一齊掃咪仲衰」。另有人嘲笑，這樣擺放如射靶場。

Popcorn職員在港鐵站入口位置亦貼上多個「安心出行」QR code。另一角，除用電子屏幕顯示，亦在旁邊竪立2個貼有QR code的告示牌。整個商場的QR code擺放得相對密集。

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除了Popcorn，有網民亦在青衣城目睹有工作人員正在張貼一個巨型「安心出行」QR code。有網民在facebook群組「抗疫關注組」發文並上載相關相片表示：「使唔使咁大個呀？」有網友戲稱這QR code如「世界名畫」。

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按政府規例，今日（24日）起實施「疫苗通行證」，除獲豁免的情況外，任何人士進入或身處任何指明處所，均必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或豁免證明書，並在執法人員進行隨機抽查或其他執法行動時按要求出示。

至於進入指明處所時是否需要出示「疫苗通行證」，將分為「主動查核」及「被動查核」兩類。「被動查核」處所包括商場、百貨公司、超級市場及街市／市集；而其餘指明處所除酒店／賓館外則屬於「主動查核」處所。

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責任編輯：羅嘉欣

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