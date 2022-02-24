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【飛虎3】演反恐專家跟何慈茵對決　Chris Collins來港學詠春跟甄子丹合作

娛樂 12:10 2022/02/24

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Chris Collins曾跟甄子丹合作《葉問4》。（取自IG）

現在播出的TVB劇集《飛虎3壯志英雄》，首幾集內容涉及國際恐怖份子，故有不少外籍及混血兒演員參演，當中演沛國流亡公主Renee的何慈茵受注目外，劇中跟何慈茵、陳豪有不少對手戲的反恐專家Andrew，則由曾參予電影《葉問4》、《殺破狼之貪狼》的動作演員Chris Collins（高戰）演出。

在《飛虎3壯志英雄》演反恐專家的Chris Collins，來港跟陳豪、張兆輝等共同追拿恐怖份子，於第4集他欲阻止瓦干布的行動，卻因失敗被綁架及打傷，另外，他又跟何慈茵有不少對手戲。

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觀眾或對Chris Collins有點面善，因他過去曾演出不少港產動作片，包括古天樂《殺破狼之貪狼》、甄子丹《葉問4》等，也曾執導王敏奕、盧惠光、李燦琛等主演的《地下拳》，在港片中是很活躍的武指及演員 ，常演出港片的他，也講到少許廣東話。

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曾服役海軍陸戰隊

Chris Collins本身亦有猛料背景，他曾在美國海軍陸戰隊服役9年。熱愛武術的他，因在美國在街上有到有人詠春，對此武術深感興趣，96年來港更來港拜師，跟隨詠春功夫師傅鄭傳勳學習。

Chris Collins同時也精通拳擊、巴西柔術、菲律賓魔杖（Filipino Kali）等，之後留港當不少藝人如楊柳青的武術教練，期間曾簽約金牌經理人黃柏高成旗下藝人，演出《殺破狼2》，開始了港片演員工作。

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在《殺破狼之貪狼》中，Chris 演出大反派，並跟泰國動作巨星Tony Jaa對打，又和古天樂有不少動作戲。而在《葉問4》中，他演美國海軍陸戰隊空手道教練，視空手道為最強格鬥術，戲中跟吳建豪有連場對打。

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Chris曾受訪，指《葉問4》中吳建豪一角跟現實中的自己相似，因他也曾將詠春功夫融入美國海軍陸戰隊搏擊訓練中，並得到軍隊認同，不過後來他想在人生有其他發展，便和女友一同再回到香港，進入演藝圈發展。

撰文 : TOPick柴犬出動

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