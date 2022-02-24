【新冠肺炎】港男IG貼檢測陽性圖後疑食放題　自稱將陽性傳播遭網民狠批無品

▲ 一名港男疑似快速測試呈陽性後再外出用膳，引起網民熱烈議論。

本港第5波疫情肆虐，快速測試呈陽性的人士應盡量留在家中，避免外出，並再進行核酸檢測，以作覆檢。然而近日卻有網民發現，一名自稱是健身教練的港男在Instagram張貼出數張限時動態，疑似快速測試呈陽性後再外出用膳，並語帶相關表示「Let's spread positivity+.（將陽性／正能量傳播）」一度引起網民熱烈議論，批評其行徑。

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有網民最近在網上討論區「連登」上載了數張截圖，指一名自稱是健身教練的港男先在Instagram限時動態上載了一張快速測試呈陽性的照片，並詢問「Is this the new trend?（這是新趨勢嗎？ ）」之後，他又分享了一張甜品相片，以及另一張享受日式放題刺身的照片，並寫上「Easy covid dinner, Stay positive（簡單新冠晚餐，保持陽性／正能量）」、「Let’s spread positivity+.（將陽性／正能量傳播）」。

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帖文引起網民熱烈議論，不少人留言批評該名港男「好無品」、「自私」，亦有人質疑他是否已違法。但亦有人表示目前晚市已禁堂食，懷疑事件真確性：

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後來，該名港男再在IG限時動態解釋，指自己貼出快速檢測呈陽性的照片，只是想詢問大家「陽性反應是否新趨勢」，而並非其檢測結果。他又指，所上載的甜品相片及放題照片都是之前拍攝，表示自己從2月起已沒有外出用膳。

有網民其後亦認出，該名港男上載的快速檢測呈陽性照片，與早前確診的商台 DJ麻利上載的相片一樣。但仍有網民不滿意其解釋，並留言批評「冇病扮有病 散播恐慌」、「根本唔應該係敏感時期出啲咁嘅post，唔係話玩針對，問題係去咗放題啲人真心嚇死。」

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責任編輯：羅嘉欣