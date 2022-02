【新冠肺炎】港男IG貼檢測陽性圖後疑食放題　自稱將陽性傳播遭網民狠批無品

▲ 一名港男疑似快速測試呈陽性後再外出用膳,引起網民熱烈議論。

本港第5波疫情肆虐,快速測試呈陽性的人士應盡量留在家中,避免外出,並再進行核酸檢測,以作覆檢。然而近日卻有網民發現,一名自稱是健身教練的港男在Instagram張貼出數張限時動態,疑似快速測試呈陽性後再外出用膳,並語帶相關表示「Let's spread positivity+.(將陽性/正能量傳播)」一度引起網民熱烈議論,批評其行徑。

有網民最近在網上討論區「連登」上載了數張截圖,指一名自稱是健身教練的港男先在Instagram限時動態上載了一張快速測試呈陽性的照片,並詢問「Is this the new trend?(這是新趨勢嗎? )」之後,他又分享了一張甜品相片,以及另一張享受日式放題刺身的照片,並寫上「Easy covid dinner, Stay positive(簡單新冠晚餐,保持陽性/正能量)」、「Let’s spread positivity+.(將陽性/正能量傳播)」。

帖文引起網民熱烈議論,不少人留言批評該名港男「好無品」、「自私」,亦有人質疑他是否已違法。但亦有人表示目前晚市已禁堂食,懷疑事件真確性:

後來,該名港男再在IG限時動態解釋,指自己貼出快速檢測呈陽性的照片,只是想詢問大家「陽性反應是否新趨勢」,而並非其檢測結果。他又指,所上載的甜品相片及放題照片都是之前拍攝,表示自己從2月起已沒有外出用膳。

有網民其後亦認出,該名港男上載的快速檢測呈陽性照片,與早前確診的商台 DJ麻利上載的相片一樣。但仍有網民不滿意其解釋,並留言批評「冇病扮有病 散播恐慌」、「根本唔應該係敏感時期出啲咁嘅post,唔係話玩針對,問題係去咗放題啲人真心嚇死。」

