【隔離營】壓力爆煲亂掟物品　竹篙灣男子揚言飲消毒藥水

▲ 壓力爆煲亂掟物品，竹篙灣男子揚言飲消毒藥水。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字急升，面對疫情，不少人容易變得焦慮不安，日前有女子在竹篙灣隔離時情緒激動，對保安人員拳打腳踢。昨日再有網民分享，指一名男子疑壓力爆煲亂掟物品，更揚言要喝下消毒藥水。

有網民於Facebook群組「香港抗疫關注組」分享圖片，指「竹篙灣啲人真係好大壓力，係咁掟嘢出嚟，話要飲消毒藥水」，從圖片可見，一名身穿灰色衛衣的男子坐在隔離營的房間外，疑似手持一支綠色的消毒藥水及一部手機，而附近有椅子、枕頭等物散落一地。

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▲ （Facebook群組「香港抗疫關注組」圖片）

貼文引起網民熱議，不少人留言，「人都癲」、「會唔會所有隔離嘅人都走曬出嚟，到時啲職員走曬」、「走出去？會唔會俾人告㗎？」、「比人困入集中營睇下你癲唔癲」。

疫情引發不安焦慮嚴重可致病

精神科專科醫生麥永接曾接受TOPick訪問時指出，大部分人面對突如其來的新型冠狀病毒，會易感焦慮、恐慌、低落，甚至易怒。這些情緒可同時出現，若維持較長時間，有機會引起不同身體反應。

當精神壓力愈來愈大，可致情緒病如焦慮症、抑鬱症等。負面情緒易出現，情緒病患者復發的機會也會增加。

持續「放負」影響身體要小心

情緒病症可反映於身體徵兆上，例如有些人全日不能放鬆、失眠、心跳加速、手震或肌肉繃緊等，甚至不能集中、頭痛或腸胃不適，嚴重影響日常生活。

而心理上，多傾向「災難化」的想法，如覺得「像世界末日」、「怕物資被搶光」、「會餓死」等等，也有人會病態搜刮防疫物資、不停留意新聞資訊。「不計成本地買物資，全日留意住消息，有些人不敢外出，低落到甚麼都不想做。」負面情緒無法減退，並愈積愈多，若出現上述情況，應立即向專業人士求助。

情緒健康Tips

1.適時放低手機，別太沉溺於新聞資訊。

2.保持冷靜，收到資訊後先分辨真偽，避免錯誤轉發，引起憂慮。

3.嘗試在家運動，如掌上壓、Sit-up等，有需要時可到少人、空曠的地方散散步，或做伸展運動，但要注意人流，做足安全措施。

4.重拾舊日的興趣，做些放鬆、靜態的活動，如畫畫、煮食、聽音樂都可；靜坐、靜觀練習都有助紓緩情緒。

5.即使不能聚會，亦要保持人與人之間的聯繫。透過電話、視像通話保持溝通，留意自己和身邊人的精神健康。

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責任編輯：羅嘉欣