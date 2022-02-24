【第五波疫情】伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室求診者眾多　醫管局籲輕症患者往普通科門診求醫

▲ 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室求診者眾，醫管局籲輕症病人往普通科門診求醫。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，醫療系統不勝負荷，醫院管理局指，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，呼籲病情較穩定的病人避免到上述兩間醫院的急症室，惟緊急服務不受影響。

醫管局表示，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，當中大部份病人是年紀較大或身體狀況較差的長者，求診病人需要等候較長時間。由於急症室現時已嚴重擠迫，醫管局呼籲病情較穩定的病人，暫時避免到伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室，請盡量轉往普通科門診或私家家庭醫生求診，避免加重兩間急症室的負荷，兩間急症室的緊急服務不受影響。

醫管局強調，兩間急症室的醫護人員正努力處理求診的病人，並會盡快安排有醫療需要的病人入院或轉往其他醫院繼續接受治療，希望市民諒解。

醫管局稱，已啟動指定診所，為有輕微病徵的確診新冠肺炎病人提供服務。確診病人如有其他醫療問題查詢，亦可致電醫管局支援確診病人等候入住隔離設施支援熱線1836 115查詢。至於新冠病毒快速測試呈陽性的市民，應先安排深喉唾液覆檢及在家耐心等候。

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責任編輯：陳麗娜