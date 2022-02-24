【母子染疫】照顧確診兒子自己不慎染疫 張名雅：兒子已退燒生猛通屋走  

育有兩子的前港姐張名雅，日前在於社交媒體指，4歲大仔Mario與3歲細仔Milo一同感染Omicron，當時張名雅還提醒家長，幼童患病要作出三大準備。但就在照顧兩子期間，張名雅不慎染疫，兩子現已退燒，回復生猛通屋跑，不過張名雅仍是一副病樣，甚至早餐都要在床上進食，不過她就叫大家放心，她正在康復。

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張名雅上載自己穿上睡衣又素顏的照片，稱已全家留家隔離超過一星期：



自從上星期發現Mario開始唔舒服後，當時都未知佢中咗新冠肺炎，以防萬一我哋立刻開始留在家裡。我哋超過一星期沒有出過屋了。(自我隔離）雖然每天困在家中照顧兩個小朋友真的挺累的。然後發現自己照顧仔期間都被傳染了。不過，真的非常感恩大家都平安。我們都在康復的路上。兩個仔第二日一退燒就生猛灑，通屋跑。我們一家會跟足指引然後確保重複檢測到陰性結果才會踏出屋門口，做好自己嘅責任，愛護香港。

張名雅感謝連日來親友送來的物資及問候，為了確保不傳染別人，所有物資都會放在門口：



幾日來多謝大家嘅關心同問候。多謝親友連日來送物品，新鮮送菜，肉類，麵包蛋糕等等物資到屋企門前。我每次開門拿嘢入屋都確保佢哋已經離開先敢開門，同埋多謝屋苑嘅幫助同配合，幫手送達物件到屋企門前等等。最近外面越來越多個案，大家都要加培小心，染病嘅朋友要加油快啲好返！一切會好起來的！



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責任編輯：陳麗薇