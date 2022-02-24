【第五波疫情】醫管局改染疫員工復工指引　何栢良：做法合理日後社區確診個案可跟從

▲ 醫管局改染疫職員復工指引，何栢良：做法合理日後社區確診個案可跟從。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，至昨日（23日）有約1200名醫護確診。醫管局昨日向員工發出「疫情快訊」，即日起要求確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工。惟衞生防護中心結束隔離指引指，須14日後快速測試陰性才可毋須繼續隔離有差異（詳情即看：【下一頁】）。港大感染及傳染病中心總監何栢良認同做法，稱具科學證據支持，並指日後社區確診個案亦可跟從。

何栢良出席一個電台節目中表示，估計現時有逾1,000名醫管局職員確診或正接受檢疫，並認為新安排具科學證明，不會影響其他病人。何栢良指，染疫的醫護人員百分百已接種疫苗，康復的速度較快，而且亦可以平衡醫療服務運作。

何栢良表示，醫護人員的醫學認知、佩戴口罩的方法及疫苗接種率均勝於大眾，因此在醫管局試行安排是合適，但認為日後可調整，讓社區的確診者及密切接觸者跟從做法，減少家居隔離或檢疫日數。

不過，有公立醫院內科醫生向TOPick透露，因他的同住家人染疫，所以他自我進行快速測試，結果呈陽性，情況已通報給衞生防護中心，而他已在家等侯8至9日，今早有消防人員通知他去隔離設施，惟他今早進行的快速測試呈陰性，根據醫管局的最新指引是需要復工。不過，他的同住家人仍呈陽性，他擔心自己需按衞生防護中心指引去隔離設施，他今早通報醫管局，而對方亦是未有明確的指引給他，令他無所適從（詳情即看：【下一頁】）。

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責任編輯：李榮忠